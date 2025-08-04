В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами НАТО

04 августа 2025, 10:27

Эксперт Киселёв: в Часовом Яре нашли подземный пункт ВСУ с инструкторами НАТО

Фото: iStock/CatEyePerspective

В освобождённом российскими войсками городе Часов Яр в ДНР был обнаружен подземный оборонительный пункт ВСУ, где находились военные инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщил военэксперт Виталий Киселёв в в эфире телеканала «Соловьёв Live».