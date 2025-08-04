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В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами НАТО

Эксперт Киселёв: в Часовом Яре нашли подземный пункт ВСУ с инструкторами НАТО
Фото: iStock/CatEyePerspective

В освобождённом российскими войсками городе Часов Яр в ДНР был обнаружен подземный оборонительный пункт ВСУ, где находились военные инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщил военэксперт Виталий Киселёв в в эфире телеканала «Соловьёв Live».



По словам Киселёва, данный объект представлял собой сложную инженерную систему, обеспечивавшую координацию и поддержку украинских подразделений в районе. Он отметил, что присутствие иностранных инструкторов указывает на уровень вовлечённости НАТО в боевые действия на востоке Украины.

Во время проведения операции по освобождению Часова Яра российские десантники прошли более 20 километров под постоянным огнём украинской артиллерии и ударных беспилотников. Несмотря на сложные условия, войска сумели взять город под контроль.

О полной зачистке Часова Яра стало известно утром 31 июля. В ходе операции из населённого пункта были эвакуированы 65 мирных жителей, которым обеспечили безопасность.

Эксперты считают, что обнаружение подземного пункта и участие иностранных специалистов свидетельствует об активной поддержке Запада в конфликте. Это открытие усиливает позиции российских военных в регионе и предоставляет важные данные для дальнейших действий.

В настоящее время российские военные продолжают укреплять контроль над Часовым Яром и обеспечивают безопасность мирного населения.

Анастасия Чинкова

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