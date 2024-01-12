Британия и США нанесут удары по по позициям хуситов в Йемене в ближайшее время

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США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х.
Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian, нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.
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Диана Аванесян