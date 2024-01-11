В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный нефтяной танкер

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Замруководитель Госдепа США Ведант Пател призвал правительство Ирана немедленно освободить нефтяной танкер, захваченный в водах Оманского залива. Об этом пишет ТАСС.
«Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности», — цитирует агентство слова заместителя руководителя Госдепа.
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Диана Аванесян