В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный нефтяной танкер

Соединённые Штаты одобрили передачу администрации самопровозглашённой республики Косово противоракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов. Об этом сообщило ов Javelin на общую сумму $75 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, в функции которого входит контроль за поставками другим странам военной техники и оружия по межправительственным контрактам