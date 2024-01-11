СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поддержал резолюцию, предложенную США и Японией, призывающую хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В резолюции подчеркивается, что Совет Безопасности ООН «категорически осуждает серию нападений хуситов (более двадцати случаев) на торговые и коммерческие суда, начиная с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader вместе с его экипажем».
Также в документе подчеркивается требование к хуситам прекратить немедленно все подобные атаки, которые наносят ущерб мировой торговле, нарушают права и свободы судоходства и создают угрозу региональному миру и безопасности. Резолюция также призывает хуситов незамедлительно освободить судно Galaxy Leader и его экипаж.
В рамках резолюции Совет Безопасности ООН также признает право государств-членов использовать меры защиты своих судов в соответствии с международным правом, включая ситуации, где атаки наносят ущерб правам и свободам судоходства.
Голосование по резолюции поддержали 11 стран, воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что принятием данной резолюции США стремятся легитимизировать действия своей коалиции в Красном море.
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Также в документе подчеркивается требование к хуситам прекратить немедленно все подобные атаки, которые наносят ущерб мировой торговле, нарушают права и свободы судоходства и создают угрозу региональному миру и безопасности. Резолюция также призывает хуситов незамедлительно освободить судно Galaxy Leader и его экипаж.
Голосование по резолюции поддержали 11 стран, воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что принятием данной резолюции США стремятся легитимизировать действия своей коалиции в Красном море.
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Артем Кузьмин