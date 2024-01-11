ВМС Ирана задержали танкер США в Оманском заливе

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Солдаты армии Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило государственное информационное агентство Tasnim.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН поддержал предложенную США и Японией резолюцию, согласно которой хуситов призывают немедленно совершать атаки на иностранные суда в Красном море. В документе отмечается, что ООН категорически осуждает действия йеменских хуситов.
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Анастасия Чинкова