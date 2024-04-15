Эксперт РАН Ананьева объяснила, к чему приведет высылка мигрантов из Британии

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Британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище, сообщает газета Times.
Руководитель Центра Британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему выбраны именно эти страны и в чём их возможная выгода.
Также специалист добавила, что ни о какой гарантии безопасности со стороны Британии речи нет.
Напомним, что первый авиарейс из Великобритании с подлежащими депортации в Руанду нелегальными мигрантами был отменен, потому что такое решение противоречило положениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно поэтому, в самой Британии, по заключению собеседницы, влиятельная группа депутатов настаивает на том, чтобы Британия вышла из Европейской конвенции по правам человека.
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«Выгода для этих стран очень простая: Британия будет перечислять им деньги на содержание этих нелегалов. А почему именно эти страны, потому что маленькие и бедные», — объяснила эксперт.
Также специалист добавила, что ни о какой гарантии безопасности со стороны Британии речи нет.
«А что Британия может предоставить? Первоначально эта была затея с Руандой, было подписано соглашение. Руанда должна была предоставить жилье, где они будут сидеть в этих лагерях и заполнять документы на убежище в Британии, будут дожидаться своей участи в стране, которая их приняла. Но в самой Британии споры о том, что такое положение нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, потому что, согласно этой конвенции, куда ступила нога беженца — в этой стране он и должен ожидать решения о предоставлении убежища», — сказала Елена Ананьева.
Напомним, что первый авиарейс из Великобритании с подлежащими депортации в Руанду нелегальными мигрантами был отменен, потому что такое решение противоречило положениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно поэтому, в самой Британии, по заключению собеседницы, влиятельная группа депутатов настаивает на том, чтобы Британия вышла из Европейской конвенции по правам человека.
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Анастасия Бондарева