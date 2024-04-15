В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО увеличит интересы альянса в Северной части Арктического региона.
По его словам, это приведет к увеличению амбиций блока в Арктике и будет сопровождаться созданием «дополнительных возможностей», размещением «дополнительных сил и средств на территории этих стран, уплотнением учений» и формированием командно-штабных связей.
Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард отметила в статье для Foreign Policy, что у стран НАТО недостаточно ресурсов для противостояния России в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север.
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Артем Кузьмин