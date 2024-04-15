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Правоохранительные органы и власти Армении не смогут справиться с потоком мигрантов из Великобритании. Такой наплыв переселенцев может привести к полному разрушению страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин. Ранее британская газета Times со ссылкой на информацию, появившуюся из-за утечки секретных документов, сообщила, что МИД Британии вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны. Британские власти хотят заключить с этими странами договор, аналогичный тому, что действует с Руандой, согласно которому беженцы высылаются туда на время рассмотрения их прошений об убежище.
Российский парламентарий считает, что этот поток нелегалов, который хлынет на территорию Армении, способен разрушить такую слабую страну. По мнению Говырина, Никол Пашинян может пойти на такое соглашение ради того, чтобы сфотографироваться с британским премьером Риши Сунаком, который, по словам депутата, благополучно отбудет в отставку, оставив после себя кучу проблем, причём не только британцам.
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Александр Бойцов