Британия направила в Румынию истребители для слежки за военными самолетами РФ

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Великобритания отправила в Румынию шесть истребителей для патрулирования воздушного пространства около побережья Черного моря, сообщили Королевские ВВС.
Уточняется, что специалисты, принимающие участие в миссии, будут в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, которые захотят приблизиться к воздушному пространству НАТО.
До августа истребители будут совершать полеты с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца, отмечают в издании. На авиабазу прибыли около 200 британских военных.
В начале марта истребитель Су-30 поднялся в воздух над акваторией Черного моря и зафиксировал самолет разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. В Минобороны РФ рассказали, что при приближении Су-30 зарубежные военные самолеты резко развернулись в другую сторону.
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До августа истребители будут совершать полеты с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца, отмечают в издании. На авиабазу прибыли около 200 британских военных.
В начале марта истребитель Су-30 поднялся в воздух над акваторией Черного моря и зафиксировал самолет разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. В Минобороны РФ рассказали, что при приближении Су-30 зарубежные военные самолеты резко развернулись в другую сторону.
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Алёна Самарева