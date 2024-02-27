«Моча в голову ударила»: Медведев прокомментировал слова Макрона о России

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Президент Франции Эммануэль Макрон страдает неким недугом, который можно заметить, когда он высказывается о России, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, в ходе пресс-конференции в Париже Макрон заявил, что для безопасности Европы необходимо поражение России. Помимо этого, он предложил создать европейскую коалицию по поставке Киеву ракет и бомб, а также допустил возможность отправки западных войск на Украину.
По его мнению, с Макроном сначала случился указанный недуг, а затем у него произошло у недержание речи.
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«Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила», — подметил Медведев.
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Евгения Парфентьева