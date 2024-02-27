Шольц: НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину

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Страны НАТО и Европы не собираются отправлять свои войска на Украину, с таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину», - сообщил Щольц, выступая на заседании Европейского парламента.
При этом, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки западных войск на Украине обсуждался в ходе пресс-конференции в Париже, однако, консенсус по этому вопросу достигнут не был. Он также заявил, что поражение России необходимо для безопасности Европы.
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