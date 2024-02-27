В Кремле заявили о рисках прямого столкновения с НАТО после заявлений Макрона

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск западных государств на территорию Украины конфликт России и НАТО неизбежен, передает РИА Новости.
«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим», — заявил Песков журналистам.Представитель Кремля отметил, что страны, входящие в состав НАТО, обязаны понимать и точно так же рассматривать последствия реализации таких решений. Также Песков обратил внимание, что государства, относящиеся к Североатлантическому альянсу, должны задаться вопросом, является ли это шагом к реализации интересов граждан этих государств.
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