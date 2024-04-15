Британия не решится конфисковать активы России

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Британия, вероятно, не примет решение о конфискации замороженных активов РФ и собственности российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание газеты Politico.
Власти Великобритании никогда не публиковали официальных данных об объемах российских активов в стране. Эксперты утверждают, что сейчас заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а замороженные активы ЦБ РФ в Великобритании составляют около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.
По словам специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, правительство Великобритании не решится на построение нового правового порядка.
По ее мнению, государства, которые захватывают частные активы, рискуют «начать переписывать законы» и нарушать «право на справедливое судебное разбирательство». Подобные действия могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании. Это плохо скажется на инвестиционной привлекательности страны.
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По словам специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, правительство Великобритании не решится на построение нового правового порядка.
По ее мнению, государства, которые захватывают частные активы, рискуют «начать переписывать законы» и нарушать «право на справедливое судебное разбирательство». Подобные действия могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании. Это плохо скажется на инвестиционной привлекательности страны.
«Любая страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, столкнется с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности. Даже если будет изъята лишь чистая прибыль от замороженных активов, а не сами активы, судебный процесс растянется на годы, если не на десятилетия», — пояснил изданию юрист по вопросам санкций ведущей британской юридической консалтинговой фирмы Macfarlanes Фрэнсис Бонд.Отмечается, что Запад может использовать замороженные активы РФ в ходе будущих мирных переговоров по украинскому вопросу.
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Дарья Осипова