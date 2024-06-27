«Немирный сценарий»: Стало известно, при каком условии Россия атакует Польшу

Фото: istocks/ffikretow
Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Россия не угрожает Польше, однако общие действия Запада могут перерасти в мировой конфликт.
Политолог отметил, что Польша, поставляя оружие ВСУ, отправляя наемников и инструкторов, сама принимает участие в боевых действиях.
Политолог отметил, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну, если Запад не прекратит оказывать давление на Украину.
Читайте также:
Польша хочет создать у границ с РФ и Белоруссией 700-километровую линию обороны
Польша отправит граждан на «каникулы с армией»
Подполье: Польша сократила объём гуманитарной помощи для Украины
«Поляки правильно делают, что переживают. Россия не угрожает Польше, но Запад постоянно повышает градусов этого конфликта и готовится к большой войне, но по крайней мере изображает это. Они приводят нас, если не в состояние боевой готовности, то, как минимум, уделяют внимание своему ядерному потенциалу, потому что на территории европы находится тактическое ядерное оружие, американское», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что Польша, поставляя оружие ВСУ, отправляя наемников и инструкторов, сама принимает участие в боевых действиях.
«Польша сама уже участвует, но это не значит, как думают сумасшедшие из Прибалтики, что Россия не остановится на Украине, а будет атаковать страны НАТО — это бред полный. Но если они войдут на территорию Украины, будут разворачивать свои войска, сценарий может быть совершенно немирный», — отметил специалист.
Политолог отметил, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну, если Запад не прекратит оказывать давление на Украину.
«Все, что творит Запад на территории Украины… Это все может перерасти в полномасштабную войну, если они в этом не остановятся, но будем надеяться что такое не произойдет», — завершил беседу Александр Дудчак.
Читайте также:
Польша хочет создать у границ с РФ и Белоруссией 700-километровую линию обороны
Польша отправит граждан на «каникулы с армией»
Подполье: Польша сократила объём гуманитарной помощи для Украины
Анастасия Бондарева