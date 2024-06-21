ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии еще не завершена

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США еще не завершили подготовку размещения ядерного оружия в Великобритании. Об этом сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, в октябре в ICAN заявили о том, что США планируют разместить ядерные боеголовки в Великобритании дополнительно к сотне тех, которые уже размещены в пяти странах Европы.
По его словам, с 2021 года мало что известно о количестве и уровне ядерного оружия в Великобритании.
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«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании», — отметил Бернетт.
По его словам, с 2021 года мало что известно о количестве и уровне ядерного оружия в Великобритании.
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Элина Позднякова