Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Член ОП Данюк объяснил критику идеи превратить Европу в военную базу

Член ОП Данюк объяснил критику идеи превратить Европу в военную базу

18 июля 2024, 15:52
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.
Он отметил, что у этих планов есть чёткие цели: заработать и уничтожить европейское единство.

Также он добавил, что такие страны, как Австрия или Швейцария, не захотят реализовывать такие идеи.



«Если они на это не пойдут, значит, очередной процесс по выходу нескольких стран из Европейского союза, конечно, будет уже означать тотальный крах Европы», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

А журналист-международник Сергей Латышев высказал мнение о том, что Запад невозможно ни в чём убедить просто на словах, он уважает только силу.

«Запад пока уверен, что силы у России нет, что мы на самом деле слабы и на Украине будем воевать вполсилы, а все наши угрозы применить в случае чего ядерное оружие — блеф. Уверен, что Лавров это прекрасно понимает, стараясь произвести впечатление лишь на Глобальный Юг. Или создать «дымовую завесу» для лучшей подготовки к решающим битвам», — отметил в беседе с «Царьградом» Латышев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для РФ.

Читайте также:

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали ещё на пять лет

Захарова не усомнилась в планах англосаксов профинансировать покушение на Путина

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
#страны
#мнение
#нато
#запад
#ек
#ядерное рф
Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет
18 июля 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования Европарламента. До этого ее работу критиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, назвав «очень плохой». По словам политика, в Евросоюзе при фон дер Дяйен снизилась миролюбивость и сплоченность.
Ранее глава Еврокомиссии обещала сделать Европейский союз оборонным. Помимо всего прочего, она хочет создать так называемый Европейский оборонный фонд, инвестируя в оборонные возможности в морском, наземном и воздушном плане. Также упомянуты области космоса и кибербезопасности.

Лучшей инвестицией в безопасность Европы Урсула фон дер Ляйен назвала поддержку Киева.

Читайте также:

Евросоюз может распасться из-за Украины

Процесс интеграции Грузии в Европейский союз временно остановлен

Бывший глава компании «Еврохим» Рашевский добился в суде ЕС отмены санкций
#мир
#евросоюз
#новости
#еврокомиссия
#европа
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Республиканцы поддержали Трампа на съезде, надев на уши повязки
18 июля 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком. Об этом сообщает издание The Hill.
Уточняется, что сторонники республиканца надели на уши повязки. Одна из последовательниц бывшего американского лидера заявила, что перевязала себе ухо, чтобы помочь Трампу «установить новый тренд» и дать понять, «как сильно его любит народ».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

Читайте также:

Карл III передал послание Трампу после покушения

Закрывшая Трампа при покушении телохранительница оказалась уроженкой России

Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения
#политика
#покушение
#послание
#дональд трамп
#сша
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова не усомнились в планах англосаксов профинансировать покушение на Путина
18 июля 2024, 14:58

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никаких сомнений в том, что покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором рассказал глава управления разведки Минобороны киевского режима Кирилл Буданов*, финансировалось и планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.

«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале писала, что покушения готовились на американские деньги. По ее словам, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Помимо этого, Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.

Читайте также:

«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*

Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте

Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
#минобороны
#сбу
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине
Экс-депутат Рады Олейник: в Германии понимают, что Украина скоро проиграет
18 июля 2024, 14:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.
Олейник отметил, что к следующему году поддержка Киева завершится, поэтому Берлин уже сегодня начинает сокращать на это свои расходы. По мнению бывшего депутата, с высокой вероятностью Украина может исчезнуть как государство.

Олейник добавил, что правительства европейских государств будут ориентироваться на Соединенные Штаты, в которых на предстоящих президентских выборах может одержать победу Дональд Трамп. Республиканец обещает прекратить конфликт на Украине, если станет американским лидером.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Писториус назвал решение Германии разместить ракеты США ответом России

В Британии заявили, что регулярные войска НАТО могут появиться на Украине

Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
#германия
#украина
#спецоперация
#евросоюз
#сша
#конфликт
#дональд трамп
#финансирование
#расходы
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о назревающем бунте в рядах ВСУ
«Военная хроника»: В 59-й бригаде ВСУ в Красногоровке в ДНР зреет бунт
18 июля 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В 59-й мотопехотной бригаде боевиков ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики зреет бунт. Об этом сообщает издание «Военная хроника».
«Командный состав бригады скрывает от руководства реальное положение дел, а потери формирования увеличиваются практически каждые сутки», — гласит публикация.

Военкоры отмечают, что командиры среднего звена не докладывают своему руководству о том, что сдача позиций продолжается. Помимо этого, обеспечить личный состав боекомплектом и всем, что необходимо, стало невозможным, поэтому ситуация на грани бунта, резюмировали обозреватели.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что в украинской армии не хватает мотивированных военнослужащих и техники, а решить подобные вопросы, по словам Сырского, сложно командирам любого уровня.

Читайте также:

В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ

«Куда он целится?»: Москва ответит Зеленскому и союзникам на удары по территории РФ

ВСУ впервые официально подтвердили выход из Урожайного на юге ДНР
#россия
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучич хотел бы предложить Шольцу прекращение огня на Украине на любых условиях
18 июля 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента Сербии, ситуация на Украине будет только ухудшаться.

«Если бы канцлер Германии Олаф Шольц действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом», — ответил Вучич на вопрос журналиста о том, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать канцлеру Шольцу.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

Стало известно, что произошло с боевиками ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ
#россия
#конфликт
#соглашение
#днр
#лнр
#сво
#всу
#минобороны
#шольц
#рф
#вучич
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков пообещал раскрыть тайну о собаках, подаренных Путину лидером КНДР
Дмитрий Песков пообещал раскрыть клички новых питомцев Путина
18 июля 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что раскроет клички собак, которых лидер КНДР подарил Владимиру Путину.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что у собак, подаренных Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, есть клички. Он пообещал позднее сообщить их.

«Естественно, у этих собак есть клички. Мы их озвучим», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18-19 июня. Во время визита Ким Чен Ын подарил российскому президенту двух охотничьих собак породы пхунсан, а также бюст и портрет господина Путина. В свою очередь, российский президент подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube

Литва объявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам
#автомобиль
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#кндр
#ким чен ын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
Песков: присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для России
18 июля 2024, 13:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, он отметил, что Российская Федерация будет принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны. Песков обратил внимание, что режим присутствия государств, не располагающихся на побережье Черного моря, регулируется конвенцией Монтрё. За её исполнением следит Турция.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Альянс показывает, что решительно остается для РФ врагом и напрямую позиционирует это. Подобные шаги демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога, добавил он.

По данным Минобороны России, в ночь на 18 июля Крымский полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, что произошло с боевиками ВСУ в ДНР

В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО
#безопасность
#море
#страны
#турция
#меры
#дмитрий песков
#режим
#нато
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube
18 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

Блокировки YouTube в России не ожидается, заявил сенатор, глава комитета по информационной политике Алексей Пушков. Его слова передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперт Дмитрий Завалишин предполагал, что возможная блокировка видеохостинга не затронет другие гугл-сервисы, поскольку они являются отдельными системами, работающими самостоятельно.

Кроме того, бренд-стратег Александр Дяченко отмечал, что из-за проблем с функционированием YouTube альтернативой может стать сервис VK Видео.

Проблемы с работой заграничных платформ в России начались на фоне спецоперации на Украине. К слову, сами блогеры иногда рекламируют схожие с YouTube ресурсы.

Читайте также:

Специалист Завалишин оценил связь блокировки YouTube и работы сервисов Google

Озвучены альтернативы YouTube для блогеров

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать YouTube в России
#youtube
#россия
#новости
#совет федерации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф