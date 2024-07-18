Член ОП Данюк объяснил критику идеи превратить Европу в военную базу

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.
Он отметил, что у этих планов есть чёткие цели: заработать и уничтожить европейское единство.
Также он добавил, что такие страны, как Австрия или Швейцария, не захотят реализовывать такие идеи.
А журналист-международник Сергей Латышев высказал мнение о том, что Запад невозможно ни в чём убедить просто на словах, он уважает только силу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для РФ.
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Также он добавил, что такие страны, как Австрия или Швейцария, не захотят реализовывать такие идеи.
«Если они на это не пойдут, значит, очередной процесс по выходу нескольких стран из Европейского союза, конечно, будет уже означать тотальный крах Европы», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
А журналист-международник Сергей Латышев высказал мнение о том, что Запад невозможно ни в чём убедить просто на словах, он уважает только силу.
«Запад пока уверен, что силы у России нет, что мы на самом деле слабы и на Украине будем воевать вполсилы, а все наши угрозы применить в случае чего ядерное оружие — блеф. Уверен, что Лавров это прекрасно понимает, стараясь произвести впечатление лишь на Глобальный Юг. Или создать «дымовую завесу» для лучшей подготовки к решающим битвам», — отметил в беседе с «Царьградом» Латышев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для РФ.
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Мелисса Тимофеева