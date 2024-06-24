Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций

Фото: iStock/AlexLMX
В Евросоюзе приняли 14-й пакет санкций, который направлен против РФ. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
В очередной пакет санкций вошли ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа через порты Европы.
Также санкции затронули 116 физических и юридических лиц РФ.
Ранее сообщалось, что с 25 июня текущего года ЕС ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества.
Напомним, сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
Читайте также:
ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»
Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза
В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии
Также санкции затронули 116 физических и юридических лиц РФ.
Ранее сообщалось, что с 25 июня текущего года ЕС ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества.
Напомним, сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
Читайте также:
ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»
Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза
В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии
Екатерина Коршунова