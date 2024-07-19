Британия предоставит Киеву почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ

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Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для армии. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечается, что кредит был выдан на 15 лет с возможностью продления и выгодной процентной ставкой. Контролировать целевое использование средств будет комиссия, членами которой являются представители обоих государств.
Киевские власти сообщают, что данное соглашение позволит обеспечить ВСУ средствами ПВО и радиолокации, получить технологии, освоить производство частей артиллерийских установок и бронетехники к 2026 году.
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Анастасия Чинкова