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В Британии заявили, сколько ее армия способна продержаться в конфликте

The Times: британская армия не продержится в конфликте больше месяца
09 июля 2024, 19:59
Фото: istockphoto/ikholwadia

Фото: istockphoto/ikholwadia

Британская армия так ослаблена, что даже в небольшом конфликте продержится максимум месяц во время боевых действий. Об этом изданию The Times заявил экс-глава генштаба сухопутных войск Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс.
Офицер обратил внимание, что у войск Великобритании снижена численность личного состава, поскольку власти снизили расходы страны на оборону.

Также беспокойство Сандерса вызвано смертельно малым количеством боезапасов, что остались в арсеналах королевства после того, как Британия передавала свои вооружения Украине в течение двух лет.



Он уверен, что страна должна поднять расходы для военных целей хотя бы на 3%, ведь мир сегодня переживает «самый опасный с 1945 года момент».

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400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов с начала СВО
09 июля 2024, 19:09

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечается, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.
По данным издания, в 2022 году на украинцев составили 55 тысяч протоколов за нарушение воинского учета, а за 2023 и половину 2024 года – уже 130 тысяч, всего граждане заплатили штрафов на 3,7 млн долларов.

Ранее Минобороны России заявило, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. Ведомство опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».

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«Снова»: как Украина пытается подставить Россию
Американский блогер Хинкл: в больницу Киева попала ракета ПВО Patriot
09 июля 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Американская ракета ПВО Patriot попала в больницу Киева. Такое мнение выразил известный в США блогер Джексон Хинкл. К таким выводам он пришел, основываясь на записях с летящей ракетой и снимках с осколками от взрыва, которые размещены местными жителями в интернете.
«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <...> снова», — отметил Хинкл в социальных сетях.

По словам блогера, угодившая в госпиталь ракета является «перехватчиком» Patriot PAC-3, у которой заостренный нос, а не крылатой ракетой Х-101, у которой носовая часть закруглена.

Хинкл подчеркнул, что снаряд на записи также не имеет крыльев, которые характерны для российской Х-101.

Обозреватель призвал главу Белого дома Джо Байдена «прекратить отправку этим террористам бомб».

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Михед: Ахтубинский район Астраханской области атаковали 20 беспилотников Украины
09 июля 2024, 18:40

Фото: istockphoto/NatureNow

Более двух десятков беспилотников ВСУ атаковали Ахтубинский район под Астраханью, разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале написал глава района Владимир Михед.
«Благодаря бдительности населения района, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур, атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена. Жертв, пострадавших и разрушений на территории района нет», — говорится в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионом три украинских беспилотника.

Губернатор Игорь Бабушкин заявлял о ликвидации локальных возгораний, которые вызваны падением обломков техники. В Знаменске и Ахтубинском районе режим воздушной тревоги сохраняется.

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#беспилотник
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Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow
09 июля 2024, 18:04

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом со ссылкой специалиста по работе с вооружением сообщают РИА Новости. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию.
«На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями», — процитировали слова собеседника в агентстве.
Инженер отметил, что первым делом они начали изучать схемы взрывателей и конструкции боевых частей, чтобы было удобнее в дальнейшем их перевозить и уничтожать за пределами населенных пунктов.

По данным агентства, Storm Shadow — это запускаемая с самолетов малозаметная крылатая ракета с дальностью поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модели. Сообщается, что боеприпас разработали Франция и Великобритания, ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

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#вс рф
#пво
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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
09 июля 2024, 17:21

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одессе сегодня, 9 июля, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», – написал украинский градоначальник.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучат в
Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось уничтожить две установки HIMARS под Херсоном. Ведомство опубликовало видео с поражением ракетных систем залпового огня.

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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением пусковых установок HIMARS
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения двух РСЗО HIMARS под Херсоном
09 июля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/RamonCast

Кадры с уничтожением ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Херсоном опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там также уточнили, что ВС РФ использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер». Отмечено, что установки противника уничтожены одновременно. Кроме того, еще две установки российские бойцы поразили в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Эксперты дают разные оценки относительно того, сколько еще будет продолжаться конфликт.

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Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot
09 июля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/aapsky

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались недостаточно эффективными. Это наглядно продемонстрировали удары Воздушно-космических сил России по стратегическим объектам в Киеве и Днепре (Днепропетровске).
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В своём блоге на YouTube он подчеркнул, что в Киеве и Днепре находится большое количество ключевых целей, оборонных предприятий, складов и так далее. И именно туда российской авиацией наносились мощные удары, как правило, результативные. Это говорит о том, что ЗРК Patriot не смогли их эффективно защитить, отметил специалист.

Характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе. Самое важное в данной ситуации заключается в том, что Киев считается одним из самых защищённых городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны, но она не смогла его защитить от ударов, заключил Меркурис.

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Маслодельный комбинат в Курской области загорелся после атаки украинского дрона
09 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/aapsky

Украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. В результате на предприятии возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что никто из работников предприятия в результате удара не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные.

Это не первая атака, которой сегодня подверглась Курская область. Ранее украинский дрон ударил по автозаправочной станции в Суджанском районе. В результате АЗС загорелась. Когда подъехавшие пожарные приступили к ликвидации возгорания, они также подверглись атаке беспилотника ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар вскоре был ликвидирован.

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МО: Бойцы ВС РФ атаковали место проведения совещания командиров ВСУ
09 июля 2024, 15:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки армия России нанесла мощный групповой удар по месту проведения служебного совещания украинского командного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, под российский удар попали американские комплексы РСЗО HIMARS, которые были подготовлены для атаки на Крым.

В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а цели удара достигнуты.

Также в ведомстве ранее сообщали, что российские войска освободили от ВСУ Яснобродовку в ДНР.

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