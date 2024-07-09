В Британии заявили, сколько ее армия способна продержаться в конфликте

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Британская армия так ослаблена, что даже в небольшом конфликте продержится максимум месяц во время боевых действий. Об этом изданию The Times заявил экс-глава генштаба сухопутных войск Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс.
Офицер обратил внимание, что у войск Великобритании снижена численность личного состава, поскольку власти снизили расходы страны на оборону.
Также беспокойство Сандерса вызвано смертельно малым количеством боезапасов, что остались в арсеналах королевства после того, как Британия передавала свои вооружения Украине в течение двух лет.
Он уверен, что страна должна поднять расходы для военных целей хотя бы на 3%, ведь мир сегодня переживает «самый опасный с 1945 года момент».
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Также беспокойство Сандерса вызвано смертельно малым количеством боезапасов, что остались в арсеналах королевства после того, как Британия передавала свои вооружения Украине в течение двух лет.
Он уверен, что страна должна поднять расходы для военных целей хотя бы на 3%, ведь мир сегодня переживает «самый опасный с 1945 года момент».
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Никита Кротов