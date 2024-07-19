Зеленский сообщил о положительном решении от Польши по истребителям F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительное решение от правительства Польши, которое позволит Киеву ускорить процесс получения истребителей F-16. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с польским премьером Дональдом Туском.
Ранее в этот день сообщалось, что Зеленский в интервью ВВС жаловался на отсутствие поставок обещанных западными союзниками истребителей F-16. Он напомнил, что Киеву обещали осуществить поставки летом 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.
Также о самолётах высказался ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс. Он предупредил украинцев, что эти истребители не выживут в воздушном пространстве, контролируемом Россией.
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Анастасия Чинкова