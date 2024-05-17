Британия расширила антироссийский санкционный список

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В пятницу Великобритания расширила свой антироссийский санкционный список, включив в него «Восточную стивидорную компанию», указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно этому документу, «Восточная стивидорная компания», которая является частью «Глобал Портс», теперь подпадает под заморозку активов и санкции в области трастовых услуг.
Причиной введения ограничительных мер называется предполагаемая связь компании с получением выгоды от правительства России за счёт деятельности в секторе, который является стратегически значимым для этого правительства, а именно, в российском транспортном секторе.
Санкции против «Восточной стивидорной компании» также были введены властями США в феврале, когда заявили о предполагаемой транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает своё участие в военных закупках в Северной Корее.
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Причиной введения ограничительных мер называется предполагаемая связь компании с получением выгоды от правительства России за счёт деятельности в секторе, который является стратегически значимым для этого правительства, а именно, в российском транспортном секторе.
Санкции против «Восточной стивидорной компании» также были введены властями США в феврале, когда заявили о предполагаемой транспортировке боеприпасов из КНДР. Россия отрицает своё участие в военных закупках в Северной Корее.
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Артем Кузьмин