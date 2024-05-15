В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России

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Франция и Нидерланды добиваются введения ЕС санкций в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают ВС РФ оплачивать приобретение продукции или технологий для изготовления оружия. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета санкций запретить лицам в ЕС вести сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает РФ получать подсанкционные товары. По их мнению, эти меры позволят убедить компании в Китае, Турции и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с Россией, касающихся поставок товаров двойного назначения. Отмечается, что согласовывать работу по этому направлению хотят с Америкой. Предложение могут заблокировать Германия и Венгрия.
Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.
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Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.
США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова