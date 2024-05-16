Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции

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Новая Зеландия сообщила о включении 28 человек и 14 компаний в список санкций против России. Об этом заявил министр внутренних дел государства Уинстон Питерс, передает РИА Новости.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.Согласно новому пакету санкций, Новая Зеландия направляет свои усилия в отношении лиц, которые, по их заявлениям, связаны с передачей оружия из Северной Кореи и Ирана в РФ. Помимо этого, санкции «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».
Из-за конфликта на Украине Новая Зеландия ранее применила антироссийские санкции, следуя примеру западных государств. Как считает новозеландская разведка, экономические меры в отношении России, вероятно, помешали ей в развитии новых технологий и вынудили использовать более скрытые способы для получения необходимых компонентов.
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