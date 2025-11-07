Британия сняла санкции с временного президента Сирии и главы МВД страны

07 ноября 2025, 18:11

Лондон исключил аш-Шараа и сирийского министра из санкционного списка

Фото: Istock / NatanaelGinting

Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).





В документе отмечается, что оба чиновника исключены из консолидированного санкционного списка и их активы больше не подлежат заморозке.





«Удалены из консолидированного [санкционного] списка и более не подвержены замораживанию активов», — заявлено в тексте.