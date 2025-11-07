В Киеве обиделись на Чехию из-за снятого флага Украины

07 ноября 2025, 15:20

Палата депутатов Чехии прекратила публичную демонстрацию флага Украины

Фото: Istock/alzay

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал сомнительным достижением решение спикера чешской палаты депутатов Томио Окамуры снять украинский флаг со здания парламента. Слова политика приводит РЕН ТВ.





Томио Окамура распорядился убрать флаг 6 ноября. Этот флаг находился на здании с 2022 года. Спикер опубликовал видео, где он держит стремянку во время снятия флага. В своём посте Окамура написал, что Чешская Республика для него на первом месте.

«Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ, который поддерживает украинцев, — сомнительное достижение», — отреагировал на случившееся Стефанчук.