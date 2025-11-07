Достижения.рф

Орбан: встреча Орбана и Трампа может состояться уже в ближайшее время

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью газете Magyar Nemzet.



По словам Орбана, сторонам осталось согласовать лишь один-два вопроса в рамках американо-российских переговоров, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

«Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», — отметил венгерский премьер.

Политик выразил уверенность, что такая встреча способна стать шагом к установлению мира на Украине.
Иван Мусатов

