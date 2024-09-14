Британия становится участником конфликта из-за поставок оружия Киеву, заявил Пушков

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Поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявления британского премьер-министра Кира Стармера противоречивы. Он заявляет, что Лондон не намерен вступать в конфликт с Россией, однако у Киева есть право на самооборону. При этом, указал Пушков, и Россия тоже имеет право на самооборону. И оно будет выполняться, особенно в том случае, если британские военные начнут наводить свои ракеты на цели на территории России.
Также, по словам сенатора, действия Британии по военно-техническому оснащению ВСУ всё больше говорят о том, что Лондон осознанно идёт на конфликт с Россией. Однако власти вряд ли осознают последствия такого шага, продолжая накачивать Киев оружием, что автоматически делает Великобританию прямым участником конфликта.
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Анастасия Чинкова