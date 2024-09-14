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Британия пытается обострить конфликт с Россией, что станет катастрофой для самой нее самой. Такое заявление озвучил британский аналитик Александр Марколис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.
Он отметил, что британская армия находится в плачевном состоянии, особенно из-за дефицита бюджета. Эксперт добавил, что только половина имеющихся в ее распоряжении истребителей боеспособна.
Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок предупредил, что отмена запрета Украине наносить удары вглубь России западными ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина на предмет возможных последствий такого решения.
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«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» – спросил он.
Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок предупредил, что отмена запрета Украине наносить удары вглубь России западными ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина на предмет возможных последствий такого решения.
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Александр Климов