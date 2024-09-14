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В Британии спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией

Меркурис: эскалация конфликта с Россией приведет к катастрофе для Британии
14 сентября 2024, 05:29
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Британия пытается обострить конфликт с Россией, что станет катастрофой для самой нее самой. Такое заявление озвучил британский аналитик Александр Марколис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.
Он отметил, что британская армия находится в плачевном состоянии, особенно из-за дефицита бюджета. Эксперт добавил, что только половина имеющихся в ее распоряжении истребителей боеспособна.

«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» – спросил он.



Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок предупредил, что отмена запрета Украине наносить удары вглубь России западными ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина на предмет возможных последствий такого решения.

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Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на помощь Киеву
Hill: Байден запросил у конгресса продление полномочий на военную помощь Украине
14 сентября 2024, 05:04

Фото: сайт Белого дома США

Президент США Джо Байден попросил Конгресс продлить военную помощь Украине в размере 5,8 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill.
«Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября», – говорится в публикации.

Отмечается, что данный запрос должен войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда закончится финансовый год. По словам источников, если Конгресс не продлит полномочия на поставку оружия Киеву, президент может объявить о разовом пакете военной помощи Украине на ту же сумму.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США располагает 5,9 миллиардами долларов для помощи Украине, но все эти средства могут «сгореть». По его мнению, чтобы избежать подобной ситуации, Конгрессу США необходимо продлить полномочия на следующий финансовый год.

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В КНДР рассказали детали встречи Шойгу и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу: отношения с РФ развиваются во многих сферах
14 сентября 2024, 04:36

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и заверил его в расширении сотрудничества с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве. Подробности встречи были предоставлены Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления стратегического диалога между двумя странами, обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности и интересов, региональные и международные проблемы и достигли общих удовлетворительных мнений по обсуждаемым вопросам.

Ким Чен Ын также отметил, что отношения между КНДР и Россией динамично развиваются во всех областях, включая политику, экономику и культуру.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.

В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.

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#сергей шойгу
#совбез
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США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ вглубь России
14 сентября 2024, 03:21

Фото: iStock/iSidhe

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал объявлять решение о том, будет ли разрешено Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом говорится в итоговом заявлении.
Отмечается, что в заявлении не содержится информации о решениях Вашингтона и Лондона относительно использования ВСУ западных ракет для нанесения ударов по российской территории. Байден и Стармер лишь подтвердили неизменную поддержку Киева.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея Запада позволить Украине наносить удары вглубь территории России является опасной и безрассудной.

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#великобритания
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#россия
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США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии
Reuters: Госдепартамент США одобрил продажу 32 истребителей F-35 Румынии
14 сентября 2024, 02:54

Фото: iStock/TebNad

Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии, передает Reuters.
Отмечается, что Румыния приобретет 32 истребителя, а также 33 двигателя и ряд прочего оборудования. Стоимость контракта составит 7,2 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что американский оборонный подрядчик активно набирает бывших военных летчиков для работы на румынской авиабазе. Утверждается, что на авиабазе также проходят подготовку пилоты истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
14 сентября 2024, 02:04

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности России.
Встреча состоялась в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл 13 сентября. Отмечается, что встреча прошла в «исключительной атмосфере доверия и дружбы».

«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», – утверждается в заявлении.

В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.

В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.

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#кндр
#ким чен ын
#сергей шойгу
#минобороны рф
#совбез
#россия
#встреча
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Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов вглубь России
14 сентября 2024, 01:40

kremlin

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях, если Украина добьется отмены запрета на ракетные удары вглубь России с помощью западного оружия, передает РИА Новости.
«Я не думаю много о Владимире Путине», – заявил американский глава в ходе ответа на вопрос журналистов о предостережении главы РФ.

Ранее Путин заявил, что НАТО будет напрямую вовлечена в конфликт, если Запад позволит Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он отметил, что «вся природа конфликта» изменится, если альянс примет такое решение. Глава государства также предупредил, что Россия будет «принимать соответствующие решения в зависимости от угроз».

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В Италии заявили о разрушении Украины из-за НАТО
Политолог Орсини: конфликт на Украине завершится на условиях России
14 сентября 2024, 01:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Политика НАТО разрушила Украину и поставила под угрозу ее будущее. Так считает итальянский политический аналитик Алессандро Орсини, передает ТАСС.
Высказываясь о конфликте, политолог заявил, что он завершится только «на условиях президента России Владимира Путина» и приведет к полному уничтожению Украины. По мнению Орсини, республика будет лишена условий для процветания.

Он также проанализировал возможность вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и заявил, что ЕС должен будет поддержать не только восстановление, но и жизнеспособность Украины. Эксперт также отметил, что Европа уже частично финансирует функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других государственных служб.

Ранее Орсини заявил, что президент Владимир Путин усугубляет три проблемы лидеры Украины Владимира Зеленского в конфликте, вынуждая его принимать решения в пользу российских военных.

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В Белом доме прокомментировали реакцию RT на санкции
Белый дом: США не смешно, когда заходит речь о подрыве института демократии
14 сентября 2024, 01:09

Фото: istock/rarrarorro

США не видят причин для смеха, когда речь идет об «операциях, направленных на подрыв демократических институтов внутри страны». Таким образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала санкции в отношении телеканала RT.
По словам представителя Белого дома, американская сторона ввела санкции, чтобы сорвать «скрытые информационные операции».

«Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно», – отметила она.

Ранее телеканал RT саркастически отреагировал на обвинения в «причастности к российской разведке», заявив, что реагирует на обвинения «прямо из штаб-квартиры КГБ».

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#белый дом
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Папа Римский подверг критике Трампа и Харрис
Папа Римский Франциск: Трамп и Харрис выступают «против жизни»
14 сентября 2024, 00:27

Фото: istockphoto/Dziurek

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», заявил Папа Римский Франциск, сообщает агентство ANSA.
Отвечая на вопрос, за кого из кандидатов он проголосовал бы на президентских выборах в США, Папа ответил, что «оба против жизни».

«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать», – заявил понтифик.

Он также раскритиковал призыв президента Трампа депортировать всех мигрантов, лишив тем самым их возможности расти, работать и развиваться. Папа Римский также подверг критике Харрис, выступающую за аборты, что является грехом в связи с формированием ребенка уже спустя месяц после зачатия.

Ранее Папа уже осуждал противников миграции и называл их грешниками. В своей еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься о тех, кто пересекает «моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности».

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