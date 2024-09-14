Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом относительно стратегии по Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял участие в дискуссии с президентом США Джо Байденом по стратегии по Украине, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что встреча «не касалась конкретных решений». Британский премьер добавил, что обсуждение стратегии по Украине продолжится в более широком контексте на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.
Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден встретились в Белом доме и обсудили долгосрочные стратегии двух стран в отношении Украины и конфликта в секторе Газа. В то же время Британия заявила, что лидеры двух стран не дадут Украине наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия. Британский премьер-министр также назвал ослабление ограничений на удары со стороны Украины «тактическим» решением.
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Александр Климов