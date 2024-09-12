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Медведев предсказал упадок Британии и пообещал помощь России

Медведев заявил, что Британия может в ближайшие годы пойти ко дну
12 сентября 2024, 02:14
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обещание главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. По мнению Медведева, это заявление Лэмми ложное, и сама Украина не продержится и четверти заявленного срока.

«Лэмми пообещал Украине поддержку на 100 лет, но это невозможно. Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — написал Медведев в соцсети X.
Медведев также выразил мнение, что Великобритания в ближайшие годы может оказаться на грани упадка.



«Если понадобится, наши гиперзвуковые ракеты помогут», — добавил он.
Лэмми сделал своё обещание во время визита в Киев, где обсуждалась поддержка Великобританией и США, включая возможность предоставления разрешения Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Ранее сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни.

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Цель США провалена: посол Антонов заявил о неосуществимости плана против России
Посол Антонов: цель США нанести России стратегическое поражение неосуществима
12 сентября 2024, 00:55

Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.

«Попытки подорвать нашу страну обречены на провал», — подчеркнул посол.
Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории. Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.

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Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Зеленский заявил, что никому не давал полномочий вести переговоры с РФ
11 сентября 2024, 21:51

Чтобы начать диалог с Россией представители украинской республики должны заручиться соответствующими полномочиями, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — цитирует политика издание РБК-Украина.
Таким образом экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая, отреагировал на сообщения о диалоге с РФ при посредничестве Турции и Катара.

Киевский режим периодически заявляет о возможности говорить с Москвой, однако на Украине действует соответствующий запрет на законодательном уровне. Кроме того, Зеленский регулярно просит Запад поставить Украине дальнобойное оружие для ударов по РФ.

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Блинкен: Украина станет членом НАТО после нужных реформ
Блинкен: Членство Украины в НАТО является неизбежным
11 сентября 2024, 21:36

Фото: сайт НАТО

Украина должна приблизиться к членству в НАТО и это неизбежно. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве 11 сентября.
«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неизбежным, и теперь Украина следует по этому пути», – заявил американский политик.
Сейчас, по словам Блинкена, Украина не может попасть в НАТО, пока не примет определенный пакет нужных реформ.

Представители стран НАТО прибыли на Украину 11 сентября. Там находятся Госсекретарь США Блинкен, глава МИД Британии Дэвид Лэмми, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, а также представители Чехии, Литвы и Латвии.

В ходе встречи Дэвид Лэмми заявил, что правительство Великобритании выделяет на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее, на саммите в Вашингтоне в июле венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО.

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Блинкен обсудил с Украиной применение боевиками ВСУ дальнобойных ракет по РФ
Блинкен доложит Байдену о результатах переговоров о дальнобойных ударах по РФ
11 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Возможность применения киевским режимом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям обсудил с Украиной госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в республику.
«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, <...> я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен после аудиенции с коллегами из Соединенного Королевства и с Украины.

Ранее госсекретарь США заявлял, что в стране не исключают возможности разрешить Киеву бить по РФ американскими ракетами ATACMS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский несколько раз обращался к западным союзникам за соответствующим разрешением.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение разрешить Киеву бить по РФ западным оружием, скорее всего, уже принято.

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#мир
#сша
#украина
#киев
#всу
#россия
#война
#ракетный удар
#новости
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«Это не должно произойти»: Британская партия об ударах ракетами Storm Shadow по России
Кертен: использование ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны
11 сентября 2024, 21:04

Фото: istockphoto / NiseriN

Разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен 11 сентября.
«Разрешение для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», – написал политик.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного удара по России американскими ракетами со стороны Киева. Против опасных методов выступает Пентагон и внешняя американская разведка.

О возможности использовать дальнобойное оружие против России заявил Джо Байден. В Кремле отметили, что ответные меры России в таком случае будут адекватными.

Пока западные политологи предрекают третью мировую войну, Украина продолжает настаивать на просьбе, использовать дальнобойное оружие против России.

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#джо байден
#разведка
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«Погуглите»: К сотруднице RT в Майами нагрянули с обысками 20 агентов ФБР
К сотруднице RT в Майами нагрянули с обысками 20 вооруженных агентов ФБР
11 сентября 2024, 20:55

Фото: istockphoto/domoyega

К журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР, передает издание. Уточняется, что женщину избили и обыскали. Все произошло в районе пяти часов утра, когда она еще спала.
«Обыскали сначала всё тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так», — пояснила она.

После этого допрос длился, примерно, пять часов. Журналистка рассказала, что ей задавали вопросы о личности главреда RT Маргариты Симоньян и встречалась ли она с президентом России Владимиром Путиным.

«Я говорю: «Ну погуглите», — сказала сотрудница RT.
Помимо всего прочего, силовики интересовались кулинарными предпочтениями Симоньян.

«Всякую хрень, если честно, спрашивали», — резюмировала пострадавшая.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и лично Маргариты Симоньян.

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#мир
#сша
#обыски
#новости
#маргарита симоньян
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Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина
Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина по ордеру МУС
11 сентября 2024, 20:18

На всем мире лежит ответственность за отказ Монголии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции United for justice 11 сентября.
«Должен быть Римский статут. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира – не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», – сказал Зеленский.
Лидер украинского режима напомнил, что Монголия подписала Римский статут (международный договор), что обязывает ее исполнять решения МУС.

Ранее Путин посещал с официальным визитом Монголию, где принял участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

Сейчас на Украине находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Юрисдикцию МУС не признают страны с числом жителей больше половины населения планеты – это Россия, США, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, Турция, Египет, Индонезия и страны бывшего СНГ.

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Guardian: Европейских дипломатов поразили слова Трампа об украинском конфликте
11 сентября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Дипломаты из Европы были поражены тем, как в ходе теледебатов с другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис Дональд Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Киеву в противостоянии с Россией. Бывший, а, возможно, и будущий президент США ответил, что он хочет прекратить конфликт и сохранить человеческие жизни.
Европейские политики были немало удивлены, чтобы не сказать поражены тем, что Трамп не пожелал подтвердить, что он хочет, чтобы Украина одержала победу над президентом Путиным, пишет газета The Guardian. В публикации отмечается, что перед дебатами дипломаты находились в подвешенном состоянии и надеялись, что Камала Харрис сможет хорошо выступить. Похоже, Трамп их ещё сильнее озадачил.

В целом, как отмечают специалисты, дебаты для вице-президента США, которую даже её сторонники считают не слишком умной, следует признать удачными. Многие опасались, что Харрис начнёт запинаться, мямлить или, как её это свойственно, заливаться беспричинным смехом. Однако ей удалось избежать подобных ляпов.

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#сша
#украина
#специалисты
#трамп
#камала харрис
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В СПЧ высказались за возвращение ко всеобщему призыву в армию
Фадеев: все молодые россияне независимо от здоровья должны отслужить в армии
11 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/zim286

Все молодые россияне должны отслужить в армии вне зависимости от состояния здоровья, считает руководитель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что через армию в настоящее время проходит лишь четверть или даже треть молодежи.
«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале Совета.
Фадеев отметил, что во время частичной мобилизации часть молодых людей уехала за рубеж.

Ранее сообщалось, что в РФ есть первое учебное пособие для изучения в школе беспилотников. Учебник выпущен совместно издательством «Просвещение» и компанией «Геоскан».

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