Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обещание главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. По мнению Медведева, это заявление Лэмми ложное, и сама Украина не продержится и четверти заявленного срока.
«Лэмми пообещал Украине поддержку на 100 лет, но это невозможно. Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — написал Медведев в соцсети X.Медведев также выразил мнение, что Великобритания в ближайшие годы может оказаться на грани упадка.
«Если понадобится, наши гиперзвуковые ракеты помогут», — добавил он.Лэмми сделал своё обещание во время визита в Киев, где обсуждалась поддержка Великобританией и США, включая возможность предоставления разрешения Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Ранее сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни.
Читайте также:
Пушков предсказал, когда Запад разрешит удары по России
Антонов: атака на Курскую область показала невозможность договоренностей с террористами
В Польше отказались брать ответственность за удары Киева по РФ
Елена Перлова