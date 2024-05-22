В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.
В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», — отметил Рябков.
В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова