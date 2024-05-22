ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом

Подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинских боевиков.
«Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного «горячее». Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться», — рассказал наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел, управляющий гаубицей.
При этом командир артиллерийского подразделения бригады ВСУ Виталий выразил уверенность в том, что поставки вооружения не прекратятся, так как власти Украины чётко осознают важность удерживания обороны на харьковском направлении. Он подчеркнул, что, если сейчас ВСУ смогут остановить российское наступление, тогда ВС РФ не рискнут напасть на Сумскую или Полтавскую области и Киев.
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Элина Позднякова