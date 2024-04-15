Британия ведет переговоры с Арменией по поводу отправки мигрантов

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Великобритания приступила к переговорам с четырьмя странами по вопросу принятия мигрантов, высылаемых из королевства, пишет The Times.
По информации издания, британский МИД начал обсуждение с Арменией, Ботсваной, Кот-д'Ивуаром и Коста-Рикой.
Помимо этих стран, Лондон также рассматривает возможность заключения аналогичного соглашения с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в королевстве сомневаются, что государства будут заинтересованы в притоке нелегалов из Великобритании.
Отмечается, что Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались от контактов по вопросу мигрантов.
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Помимо этих стран, Лондон также рассматривает возможность заключения аналогичного соглашения с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в королевстве сомневаются, что государства будут заинтересованы в притоке нелегалов из Великобритании.
Отмечается, что Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались от контактов по вопросу мигрантов.
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Анастасия Чинкова