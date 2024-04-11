ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море

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Взятый в плен украинский военнослужащий заявил, что совместно с ВСУ британские спецслужбы готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, британские инструкторы разрабатывали операцию для сил специальных операций ВСУ, направленную на захват технических средств сопровождения полетов беспилотных аппаратов Вооруженных сил России на буровой вышке МСП-17, расположенной на месторождении «Штормовое» в Черном море.
Пленник также отметил, что в ходе штурма буровой вышки МСП-17 диверсанты не смогли найти необходимого оборудования, и в результате подорвали станцию связи, которая находилась на платформе.
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Артем Кузьмин