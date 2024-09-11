В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии

Фото: istockphoto/artJazz
В Киев прибыли с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Литовский президент сообщил, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Другие политики также намерены встретиться с главой киевского режима, сообщает украинское издание «Бабель». Основной темой переговоров станет дальнейшее оказание военной и экономической помощи Киеву. Также стороны намерены обсудить возможное вступление Украины в Евросоюз.
Науседа также намерен встретиться со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Глава прибалтийской республики примет участие в открытии литовско-украинского форума оборонной промышленности. Глава Сената Чехии в свою очередь заявил, что приехал для того, чтобы принять участие в работе саммита «Крымская платформа».
Читайте также:
На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца
Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину
В ФРГ заявили о моменте для дискуссии о завершении украинского конфликта
Александр Бойцов