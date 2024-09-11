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В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии

11 сентября 2024, 11:55
Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

В Киев прибыли с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Литовский президент сообщил, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.


Другие политики также намерены встретиться с главой киевского режима, сообщает украинское издание «Бабель». Основной темой переговоров станет дальнейшее оказание военной и экономической помощи Киеву. Также стороны намерены обсудить возможное вступление Украины в Евросоюз.

Науседа также намерен встретиться со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Глава прибалтийской республики примет участие в открытии литовско-украинского форума оборонной промышленности. Глава Сената Чехии в свою очередь заявил, что приехал для того, чтобы принять участие в работе саммита «Крымская платформа».

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Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
Захарова: прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу
11 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт МИД РФ

Прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу. Об этом радио Sputnik сообщила российский дипломат Мария Захарова.
«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Выборы в президенты США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами в хозяева Белого дома являются демократ Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена и республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Камалу Харрис уличили в жульничестве при дебатах с Трампом.

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Володин: США и страны Европы становятся прямыми участниками войны на Украине
11 сентября 2024, 10:49

Фото: сайт Кремля

Выпрашивая у США, Германии, Франции дальнобойное вооружение и обсуждая с ними нанесение ударов по территории России, украинский президент Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента написал, что всё это приведёт только к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие для защиты своих граждан.

Но Зеленский об этом не думает, продолжил Володин. Ему наплевать на безопасность украинцев, ведь родителей он давно вывез в Израиль, а семья его живёт в Лондоне. Главу киевского режима интересует только сохранение власти любой ценой. Но вряд ли у него это получится, считает парламентарий. Со сменой власти в США и странах Европы Зеленский, которого председатель Госдумы назвал «просроченным американским обмылком», окажется токсичным и никому не нужным.

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Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
11 сентября 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский музыкант Джонни Кинг уличил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис в жульничестве во время теледебатов с конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.
Он обнаружил в её ухе подозрительную клипсу, которая при рассмотрении увеличенной фотографии оказалась беспроводным наушником Nova H1 Audio, передаёт телеграм-канал «Карлсон, который живёт на кринже». Не исключено, что таким образом вице-президент, которую даже некоторые сторонники считают не слишком умной, получала таким образом подсказки от своих помощников.

Кроме того, было замечено, что Харрис постоянно делала какие-то записи авторучкой во время разговора с Трампом. Хотя в регламенте встречи кандидатов было чётко согласовано, что никаких записей, а также никакого общения с помощниками во время дебатов быть не должно. Никакого опровержения словам Джонни Кинга со стороны команды Харрис пока не последовало.

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#президент
#кандидаты
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#камала харрис
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#встреча
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Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
11 сентября 2024, 09:19

Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не менее 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов со своей конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Предвыборное мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Нынешние предвыборные теледебаты между кандидатами были организованы телеканалом ABC News. Бывший, а, возможно, и будущий президент США говорил о Путине, в частности, когда утверждал, что конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не было бы при его администрации. Также Трамп подверг критике действующего президента Джозефа Байдена и чиновников Белого дома за отсутствие контактов с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта.

Этот раунд теледебатов транслировался всеми крупнейшими американскими телекомпаниями. Не исключено, что он окажется последним, так как Трамп и Харрис пока никак не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча.

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#сша
#президент
#встреча
#дома
#трамп
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Харрис обещает обеспечить США самой смертоносной армией в мире
11 сентября 2024, 08:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Об этом она сказала в заключительной речи по итогам дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
В эфире телеканала ABC News она пообещала создать в Штатах экономику возможностей и инвестировать средства в малый бизнес, а также в новые семьи. Вице-президент выразила надежду, что ей вместе с избирателями удастся поддержать положение Америки в мире и обеспечить стране заслуженное уважение. Вероятно, именно для этого и потребуется «самая смертоносная боевая сила в мире», которую кандидат в президенты США пообещала создать буквально в следующей фразе.

Харрис также добавила, что собирается защищать «фундаментальные права и свободы» США. При этом в заключение выступления она не стала, вопреки традиции, говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.

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Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского для урегулирования конфликта
11 сентября 2024, 06:54

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах.
Трамп заявил о намерении организовать переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время дебатов, трансляцию которых ведет РБК.

Трамп подчеркнул, что лично знаком с обоими лидерами и имеет хорошие отношения с ними. Он выразил уверенность, что их уважение к нему поможет достичь договоренностей.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп, добавив, что нынешний президент США Джо Байден не способен эффективно общаться с российским лидером, что, по его мнению, только ухудшает ситуацию.
Отвечая на вопрос о том, является ли победа Украины в интересах США, Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Вице-президент США Камала Харрис в свою очередь отметила, что при Трампе Украина бы уже потерпела поражение, и выразила мнение, что европейские союзники рады тому, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также предположила, что президент России Владимир Путин воспользовался бы слабостью Трампа в этой ситуации.

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#украина
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#переговоры
#владимир зеленский
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Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России
11 сентября 2024, 03:45

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты активно наращивают своё военное присутствие у российских границ. Об этом он сообщил во время командно-штабных учений «Океан-2024», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Вашингтон объясняет свои действия необходимостью противодействовать «российской угрозе» и Китаю. Однако такие действия, по мнению российского лидера, ведут к эскалации напряженности и провоцируют гонку вооружений, что угрожает безопасности как самих США, так и их союзников.

«США стремятся достичь военного преимущества, нарушая существующий баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул президент.
Учения «Океан-2024» проходят с участием китайских войск, а также при наблюдении представителей 15 стран, добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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#президент
#учения
#путин
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Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС
Вулин: в Сербии думают над вступлением в БРИКС из-за шантажа ЕС
11 сентября 2024, 02:51

Фото: photo.com/Bet_Noire

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз (ЕС) продолжит шантажировать Белград.

«Если чиновники ЕС продолжат угрозы и шантаж, европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС», — заявил Вулин.
Он подчеркнул, что Сербия не вступит в ЕС, если условием станет признание независимости Косово. Об этом сообщает ТАСС. Вулин также напомнил о невыполненных обязательствах ЕС по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, что подрывает доверие к европейским структурам.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обсудит с Владимиром Путиным предстоящее приглашение на саммит БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет 23-24 октября.

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Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине
МИД Швейцарии: для успешных мирных переговоров надо привлечь Москву к диалогу
11 сентября 2024, 02:31

Фото: Официальная страница МИД РФ

Швейцария намерена активно добиваться участия России в предстоящем саммите мира по урегулированию конфликта на Украине. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что для успешного проведения мирных переговоров необходимо привлечь Москву к диалогу.
Пресс-секретарь МИД Швейцарии Йонас Монтани в беседе с РБК отметил важность участия всех сторон конфликта.

«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в мирные переговоры и продолжает работать над привлечением России к этому процессу», — заявил он.
Недавние дипломатические шаги, включая встречу главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса с Сергеем Лавровым, а также предстоящие переговоры с представителями Индии, подчеркивают усилия Швейцарии в поиске путей для мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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