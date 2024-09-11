В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить страну самой смертоносной армией в мире. Об этом она сказала в заключительной речи по итогам дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.