Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Этот визит был анонсирован заранее.
На снимке, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», позади американского и британского дипломатов можно увидеть бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
В ходе визита Блинкен и Лэмми обсудят с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей долгосрочные военные и экономические потребности Киева. Не исключено также, что будет обсуждаться просьба Украины о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Окончательное решение по этому вопросу ожидается после встречи президента США Джозефа Байдена т британского премьер-министра Кира Стармера 13 сентября.
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Александр Бойцов