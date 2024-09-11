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Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев

11 сентября 2024, 13:09
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Этот визит был анонсирован заранее.


На снимке, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», позади американского и британского дипломатов можно увидеть бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

В ходе визита Блинкен и Лэмми обсудят с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей долгосрочные военные и экономические потребности Киева. Не исключено также, что будет обсуждаться просьба Украины о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Окончательное решение по этому вопросу ожидается после встречи президента США Джозефа Байдена т британского премьер-министра Кира Стармера 13 сентября.

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#премьер-министр
В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ
Песков: Решение разрешить Киеву бить ракетами по РФ, скорее всего, уже принято
11 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/yulenochekk

Решение разрешить киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами, скорее всего, уже приняли, а теперь происходит формализация через СМИ. Об этом в рамках брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно требует от западных союзников дальнобойных вооружений и разрешения бить ими вглубь российских территорий.

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Володин пригрозил более мощным оружием в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву
Володин: РФ ответит более разрушительным оружием на поставки Киеву ракет
11 сентября 2024, 12:47

Фото: сайт Госдумы РФ

Россия ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает США, Англию, Германию и Францию соучастниками военного конфликта, обращаясь к ним с просьбой о поставках дальнобойного оружия.
«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», – написал спикер ГД.

Глава парламента также отметил, что у Зеленского вряд ли получится сохранить власть. По сообщению Володина, украинский лидер вывез своих родителей в Израиль, а его семья живет в Лондоне. Поэтому Зеленского не волнует безопасность граждан Украины.
«Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждет суд», – сказал спикер Госдумы РФ.

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#оружие
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#владимир зеленский
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#володин
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Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве
11 сентября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил на вокзале в Киеве поезд из Краматорска, в котором возвращались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом указано на странице группы Brutto в Instagram*.
Он отметил, что по прибытии поезда Краматорск — Киев с возвращающимися солдатами ВСУ постоянно звучит песня его группы.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой
Профессор Дизен: разрешение Украине наносить удары будет атакой США на Россию
11 сентября 2024, 12:14

Фото: istock/petervician

Разрешение наносить удары по российской территории дальнобойным оружием со стороны Украины станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.
«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», – сказал эксперт.

О возможности разрешить Украине быть по России ранее заявил госсек США Энтони Блинкен. Речь шла об американских ракетах ATACMS. По сообщению председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Блинкен намерен сделать заявление по ракетным ударам в ходе визита на Украину.

При этом официально Белый дом заявляет, что не поддерживает идею о применении Украиной американского дальнобойного оружия на территории России.

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В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии
11 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/artJazz

В Киев прибыли с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Литовский президент сообщил, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Другие политики также намерены встретиться с главой киевского режима, сообщает украинское издание «Бабель». Основной темой переговоров станет дальнейшее оказание военной и экономической помощи Киеву. Также стороны намерены обсудить возможное вступление Украины в Евросоюз.

Науседа также намерен встретиться со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Глава прибалтийской республики примет участие в открытии литовско-украинского форума оборонной промышленности. Глава Сената Чехии в свою очередь заявил, что приехал для того, чтобы принять участие в работе саммита «Крымская платформа».

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Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
Захарова: прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу
11 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт МИД РФ

Прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу. Об этом радио Sputnik сообщила российский дипломат Мария Захарова.
«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Выборы в президенты США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами в хозяева Белого дома являются демократ Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена и республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Камалу Харрис уличили в жульничестве при дебатах с Трампом.

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Володин: США и страны Европы становятся прямыми участниками войны на Украине
11 сентября 2024, 10:49

Фото: сайт Кремля

Выпрашивая у США, Германии, Франции дальнобойное вооружение и обсуждая с ними нанесение ударов по территории России, украинский президент Владимир Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента написал, что всё это приведёт только к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие для защиты своих граждан.

Но Зеленский об этом не думает, продолжил Володин. Ему наплевать на безопасность украинцев, ведь родителей он давно вывез в Израиль, а семья его живёт в Лондоне. Главу киевского режима интересует только сохранение власти любой ценой. Но вряд ли у него это получится, считает парламентарий. Со сменой власти в США и странах Европы Зеленский, которого председатель Госдумы назвал «просроченным американским обмылком», окажется токсичным и никому не нужным.

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Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
11 сентября 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский музыкант Джонни Кинг уличил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис в жульничестве во время теледебатов с конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.
Он обнаружил в её ухе подозрительную клипсу, которая при рассмотрении увеличенной фотографии оказалась беспроводным наушником Nova H1 Audio, передаёт телеграм-канал «Карлсон, который живёт на кринже». Не исключено, что таким образом вице-президент, которую даже некоторые сторонники считают не слишком умной, получала таким образом подсказки от своих помощников.

Кроме того, было замечено, что Харрис постоянно делала какие-то записи авторучкой во время разговора с Трампом. Хотя в регламенте встречи кандидатов было чётко согласовано, что никаких записей, а также никакого общения с помощниками во время дебатов быть не должно. Никакого опровержения словам Джонни Кинга со стороны команды Харрис пока не последовало.

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#камала харрис
#музыкант
#встреча
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Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию
11 сентября 2024, 09:19

Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не менее 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов со своей конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Предвыборное мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Нынешние предвыборные теледебаты между кандидатами были организованы телеканалом ABC News. Бывший, а, возможно, и будущий президент США говорил о Путине, в частности, когда утверждал, что конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не было бы при его администрации. Также Трамп подверг критике действующего президента Джозефа Байдена и чиновников Белого дома за отсутствие контактов с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта.

Этот раунд теледебатов транслировался всеми крупнейшими американскими телекомпаниями. Не исключено, что он окажется последним, так как Трамп и Харрис пока никак не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча.

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