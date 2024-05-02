Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса

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Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний за поддержку действий Израиля против Палестины. Об этом сообщили в МИД Ирана.
Отмечается, что меры введены за поддержку Израиля в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровня, систематических нарушений прав человека, разжигания войны, использования тяжёлого и запрещённого вооружения против гражданского населения, гуманитарной блокады, лишения постоянного места проживания граждан Палестины и продолжении оккупации палестинских территорий.
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Анастасия Чинкова