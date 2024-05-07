ЕС планирует ввести ограничения для судов, которые помогают России обойти санкции

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Европейский союз планирует ввести ограничения для 11 судов, которые могут помогать России обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов, в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузового судна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет распространится на страхование и техническую помощь. Он коснется приёма жидкого топлива, смены экипажа, обслуживания судов и буксирных услуг.
При этом агентство отмечает, что ограничения будут менее строгие, чем применяемые Минфином США, однако они затруднят получения топлива для судов, попавших под санкции.
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Элина Позднякова