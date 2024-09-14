Следователи проверяют сообщения о снарядах ВСУ с отравляющим газом в Курской области

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Военный СК проверит сообщения о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющим дымом в Курской области. На снаряды с веществами пожаловались эвакуированные из приграничных сел люди.
«Военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ снарядов с отравляющими веществами», – цитирует РИА Новости источник в военном следственном управлении.
Ранее жители сел в Глушковском районе Курской области сообщили о снарядах с желтым газом, от которого погиб домашний скот. До того инцидента постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил США в поставках на Украину отравляющих и химикатов.
Также представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от США объяснения, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках боевиков ВСУ.
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Лия Мурадьян