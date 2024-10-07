Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

ВСУ в ходе СВО применили химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов более 400 раз. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга.