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Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию
07 октября 2024, 10:22
Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


Кирилло отметил, что киевский режим подготовил подробный план, состоящий из нескольких пунктов. Стратегия Украины состоит в том, чтобы подготовить лживые доказательства, передать их представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета, после чего может быть вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника КЗХО, затем документация об этом будет направлена в Совбез ООН.

По словам генерала, к готовящейся провокации причастны ​Соединенные Штаты.

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На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ
07 октября 2024, 10:38

Фото: iStock/reflection_art

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, информирует РИА Новости.
На брифинге Кириллов сообщил, что особый интерес киевского режима к списочным химикатам отражает деятельность Национальной академии наук Украины.

«В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия», — сказал он.

Помимо этого, Кириллов сообщил, что в ходе СВО было зафиксировано свыше 400 случаев использования Украиной химических средств для подавления беспорядков и списочных химикатов, таких как Би-Зет.

Ранее сообщалось, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ использовали более 400 раз в ходе СВО химсредства борьбы с беспорядками
07 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/happyphoton

ВСУ в ходе СВО применили химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов более 400 раз. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках брифинга.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — сказал Кириллов.

По его словам, ВСУ применяли химсредства в районе Донецка, а также в Богдановке, Аотемовске, Кременной и Горловке. Также применение подобных средств было зафиксировано на красно-лиманском и богуславском направлениях.

Он также сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.

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Боцман: наемники из Польши и Грузии активно воюют за ВСУ в Курской области
07 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Наемники из Польши и Грузии принимают активное участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера с позывным «Боцман».
«Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен», — сказал собеседник.
Гражданство установили по документам, которые обнаружились рядом с телами. Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от погранслужбы ФСБ, бойцов ВС РФ, а также росгвардейцев.

Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение в российский регион должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не случилось.

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ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР
07 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные вынуждены были покинуть важные для обороны позиции в поселке Цукурино вблизи Селидова ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в соседнем населенном пункте Горняк для ВСУ также складывается непростая обстановка.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. По словам Дэвиса, украинские войска попадут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.


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Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО
07 октября 2024, 09:36

Фото: iStock/Diy1

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный дар по военным целям на территории Украины. Активные действия продолжаются в Курском приграничье и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация на Курском направлении остается напряженной, но контролируемой. Потери среди противника, который укрывается в лесных массивах, продолжают расти. Российские штурмовые группы, взаимодействуя с беспилотниками и артиллерией, оказывают давление на позиции ВСУ и продвигаются к государственной границе, не позволяя украинской армии подтягивать резервы.

Российская артиллерия активно действует, нанося удары по вражеским позициям в рамках контрбатарейной борьбы. Противник пытается оказать сопротивление и перебросить резервы, но они подвергаются уничтожению. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся боях на нескольких участках Курской области, где украинские формирования сохраняют высокую активность и предпринимают атаки.

В Глушковском районе продолжаются столкновения в районе Веселого, где противник занял несколько лесополос к востоку и югу от населенного пункта. Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в соседних районах Сумской области. В районе Дибровой экипажи ВКС России уничтожили гаубицу M777, которая вела огонь из леса. Удары также пришлись на места скопления ВСУ в Волфино, Бондаревщине и Катериновке.
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Кроме того, согласно информации канала, в Кореневском районе российские войска отразили атаки противника в районе Любимовки и на восточных подступах к Обуховке. В самой Любимовке ударом «Ланцета» был уничтожен MRAP Roshel Senator ВСУ. В районе Кремяного российские операторы беспилотников поразили бронеавтомобиль ВСУ, ликвидировав выживших членов экипажа. Восточнее населенного пункта зафиксирована атака российских войск на лесной массив, который уже неоднократно подвергался авиаударам.

В Суджанском районе противник предпринял атаку в районе Камышевки и Плехово, но без успеха. В то же время ВКС России нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в окрестностях Суджи.

Угледарское направление


Российские военные группировки войск «Восток» достигли успехов северо-западнее Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. Подразделения продвигаются в направлении Богоявленки, сохраняя присутствие в районе населенного пункта Веселое. Ведомство отметило, что войска продолжают оттеснять противника и ведут активные наступательные действия. В самом Угледаре продолжаются действия по зачистке населенного пункта.

Поступают также сведения о результативных действиях российских войск в Золотой Ниве, а также продолжаются атаки на Екатериновку.
Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Атака ВС РФ по объектам на Украине


В ночь на 7 октября российская армия осуществила комбинированные удары по объектам противника в Лубнах, Сумах, Синельниково, Харькове и других городах, контролируемых Киевом. Первоначальные удары дронов и ракет пришлись на объекты в Сумах, Конотопе и Батурине. По предварительной информации, в Конотопе было поражено топливное хранилище, активно использовавшееся ВСУ, а в Сумах произошел крупный пожар.

Воздушная тревога распространилась на другие регионы, контролируемые украинскими силами, включая Новомосковск и Синельниково в Днепропетровской области. Затем последовал повторный ракетный удар по одному из объектов в Сумах, где предположительно находился пункт размещения личного состава украинских войск.

Серия ударов также была нанесена по объектам в Киевской области, включая район Белой Церкви. Дроны атаковали цели и в Лубнах Полтавской области. Кроме того, ФАБ с УМПК разорвались на объектах ВСУ в Харькове и северных пригородах, уничтожив личный состав и военную технику ВСУ, а также мощности для ремонта военной техники.


Часовоярское направление


Минобороны России сообщило об успешном уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Удар был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган», как сообщает ТАСС. Корректировка огня и разведка цели проводились с помощью беспилотника. Использование «Урагана» позволяет эффективно ликвидировать склады боеприпасов, места сосредоточения техники и изолировать резервные подразделения от основных сил.

Авдеевское направление


Также стало известно о поражении украинского опорного пункта на авдеевском направлении. Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал действия штурмовиков, нанеся удар по скоплению пехоты противника на укрепленных позициях, которые находились на пути движения мотострелков.

Военнослужащие заранее прибыли на место развертывания боевой машины для проведения разведки местности. «Солнцепек» занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по заданным координатам.

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#сво
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Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
Оператор БПЛА: особенности рельефа в Курской области осложняют нам работу
07 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/vadimrysev

Особенности рельефа — главная трудность в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор дронов с позывным Метис.
По словам бойца, лес в регионе гораздо плотнее, чем, например, в Донецкой народной республике. Метис отметил, что в Курской области лучше работают средства радиоэлектронной борьбы.

«Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели труднее», — пояснил солдат ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#арест
#всу
#вс рф
#солдат
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Крымом и Черноземьем
07 октября 2024, 07:58

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#пво
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Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
Житель Суджи: польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
07 октября 2024, 07:09

Фото: istockphoto/e-crow

Житель Суджи по имени Дмитрий рассказал, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», — поделился он.

По его словам, была одна пара, которая хорошо знала местность. Он отметил, что в спешке они спрятались в ямке и через болото добирались до Льгова.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что Запад смеется над попытками Вооруженных сил Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ в связи с отказом покинуть город
МО: ВСУ угрожали обстрелять жителей Угледара за отказ покинуть город
07 октября 2024, 06:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливали дома, школы и больницы в Угледарском районе Донецкой народной республики (ДНР) с целью вынудить жителей покинуть подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что силы ВСУ позволяли угрожать открытием огня по жителям, которые отказывались покинуть город.

«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», – сообщило МО.

3 октября российские войска заняли Угледар в ДНР. Бойцы группировки «Востока» взяли город под свой контроль.

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