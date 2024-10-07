Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev
Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кирилло отметил, что киевский режим подготовил подробный план, состоящий из нескольких пунктов. Стратегия Украины состоит в том, чтобы подготовить лживые доказательства, передать их представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета, после чего может быть вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника КЗХО, затем документация об этом будет направлена в Совбез ООН.
По словам генерала, к готовящейся провокации причастны Соединенные Штаты.
Читайте также:
Удар по Украине, попытка атаки в Курской области, зачистка Угледара: последние новости СВО
Россия ждёт разъяснений о том, как американский химикат оказался у ВСУ
ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот
Екатерина Коршунова