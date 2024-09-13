Россия ждёт разъяснений о том, как американский химикат оказался у ВСУ

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Россия ждёт от США разъяснений на тему того, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках бойцов ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Отмечается, что «Би-Зет» производится исключительно на территории США, где расположено единственное в мире опытное производство. Москва по-прежнему ждёт от Вашингтона разъяснений о том, как этот химикат оказался в распоряжении бойцов ВСУ в Запорожской области России.
Дипломат подчеркнул, что Россия фиксирует такие инциденты с применением химикатов, которые свидетельствуют о нарушении Киевом своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а также проводит все необходимые расследования.
Постпред России добавил, что Россия продолжит информировать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет безопасности ООН о ходе расследований.
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Дипломат подчеркнул, что Россия фиксирует такие инциденты с применением химикатов, которые свидетельствуют о нарушении Киевом своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а также проводит все необходимые расследования.
Постпред России добавил, что Россия продолжит информировать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет безопасности ООН о ходе расследований.
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Анастасия Чинкова