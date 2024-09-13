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Россия ждёт разъяснений о том, как американский химикат оказался у ВСУ

13 сентября 2024, 20:55
Фото: iStock/andrey shalari

Фото: iStock/andrey shalari

Россия ждёт от США разъяснений на тему того, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках бойцов ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Отмечается, что «Би-Зет» производится исключительно на территории США, где расположено единственное в мире опытное производство. Москва по-прежнему ждёт от Вашингтона разъяснений о том, как этот химикат оказался в распоряжении бойцов ВСУ в Запорожской области России.

Дипломат подчеркнул, что Россия фиксирует такие инциденты с применением химикатов, которые свидетельствуют о нарушении Киевом своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а также проводит все необходимые расследования.



Постпред России добавил, что Россия продолжит информировать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совет безопасности ООН о ходе расследований.

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Призывы разрешить ВСУ ударять вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Офис генсека ООН: риторика об ударах вглубь РФ не приближает мир на Украине
13 сентября 2024, 20:38

Фото: iStock/Askolds

Риторика о снятии запрета для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта. На это указал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что данная риторика и происходящее на местах являются свидетельством того, что мир пока не близок к завершению украинского конфликта насколько, насколько этого хотелось бы в рамках международного права и устава ООН.

Напомним, что в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам встречи стороны примут решение о возможности снятия действующего ныне запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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#запрет
#ракетный удар
#всу
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Зеленский возложил ответственность за свой «мирный план» на Байдена
13 сентября 2024, 20:28

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по урегулированию конфликта с стране полностью зависит от главы США Джо Байдена. Об этом он заявил в ходе Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Зеленский указал на то, что его план содержит немного пунктов, но исход каждого из него будет напрямую зависеть от Байдена. Он добавил, что в настоящее время не может полностью назвать все пункты своей инициативе, поскольку дал слово американскому коллеге.

Украинский лидер утверждает, что в сентябре состоится его встреча с Байденом, в ходе которой он представит свой план.

Ранее Зеленский сообщил, что подготовил план по завершению конфликта на Украине. В стране неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы других государств, отмечая, что намерены продвигать лишь формулу Зеленского.

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#украина
#конфликт
#план
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МИД РФ прокомментировал передачу Португалией российских вертолётов Украине
Захарова назвала передачу Португалией вертолетов РФ Украине враждебным шагом
13 сентября 2024, 20:22

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия рассматривает передачу Португалией шести противопожарных российских вертолётов Украине как враждебный шаг в отношении России. Такие действия говорят о практически полной утрате Лиссабоном внешнеполитической самостоятельности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такое решение португальских властей будет способствовать углублению кризиса в российско-португальских отношениях, которые ранее строились на основе взаимоуважения и учёта интересов обоих государств.

Ранее власти Португалии сообщили, что завершают процесс передачи шести российских противопожарных вертолётов Киеву.

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#мария захарова
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#поставки
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Канада поддержала снятие запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием
13 сентября 2024, 20:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Канады поддерживают возможное снятие запрета на нанесение удара ВСУ вглубь территории России западным дальнобойным оружием. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России.

По словам Трюдо, Канада и её союзники чётко дали понять, что Киев должен одержать победу в конфликте с Москвой.

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам встречи будет принято решение о возможном снятии действующего запрета на использование западного дальнобойного оружия для ударов по России.

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#канада
#украина
#оружие
#всу
#россия
#запрет
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Госдеп США в ближайшее время обвинит RT в связях с российской разведкой
13 сентября 2024, 19:38

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Власти США в скором времени обвинят телеканал RT в связях с российской разведкой. Об этом в пятницу сообщил американский телеканал CNN.
Отмечается, что Госдеп США опубликует данные американской разведки, которые подтверждают полную интеграцию RT в операции российской разведки по всему миру. После этого ведомство намерено начать предоставление странам сведений о рисках, связанных с деятельностью этого телеканала.

В ответ на это сообщение RT иронично заявил, что все эти годы вещал «прямо из штаб-квартиры КГБ», а также выразил опасение, что у него заканчивается попкорн, чтобы сидеть и наблюдать за новыми придумками властей США в адрес телеканала.

Ранее, 4 сентября, Минюст США ввёл санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и её заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

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#госдеп
#сша
#россия
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#телевидение
#разведка
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Минюст России дополнил реестр иноагентов
Минюст России внёс ООО «Собеседник-Медиа»* в реестр иноагентов
13 сентября 2024, 19:16

Фото: сайт Минюста России

Минюст России добавил в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа»* и ещё пять лиц. Об этом сообщается в обновлённом списке на сайте ведомства.
Отмечается, что в пятницу в реестр попали Нина Беляева* (выступила против СВО на Украине), председатель тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов* (распространял фейки об избирательной системе России), Михаил Ежов* и Ярослав Распутин* (распространяли фейки о решениях властей РФ), экс-координатор штаба Навального** Олег Степанов* и ООО «Собеседник-Медиа»*.

По данным ведомства компания распространяла недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политике. Также организация передавала фейковые сведения, направленные на формирование негативного образа армии России. Издание выступает против проведения СВО на Украине, принимает участие в создании и распространении материалов иноагентов.

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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**организация признана экстремисткой и запрещена на территории России
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#иноагенты
#медиа
#фейки
#сво
#ограничения
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США утверждают, что не меняют позицию по ударам ВСУ вглубь России
Белый дом: США не меняли позицию по использованию оружия для ударов вглубь РФ
13 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

США не меняли позицию по снятию ограничений на использование ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
Он подчеркнул, что власти страны не меняли своё мнение касаемо применения дальнобойного оружия украинскими войсками. Сегодня также не ожидается какая-либо перемена по данной теме.

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогу переговоров стороны примут решение о возможном снятии запрета на удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти страны также не меняли позицию по использованию немецкого оружия для ударов вглубь России. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.

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#сша
#россия
#украина
#оружие
#запрет
#ракетный удар
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Решение МВФ о восстановлении диалога с Россией вызвало изумление в Евросоюзе
Bloomberg: страны ЕС изумились решению МВФ возобновить диалог в Россией
13 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/TomasSereda

Ряд стран Евросоюза счёт странным решение Международного валютного фонда (МВФ) дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в ходе встречи посланников Евросоюза в среду франция, Бельгия, Польша, несколько стран Балтии и Северной Европы выразили удивление принятым в начале сентября решением МВФ возобновить диалог с Россией по ежегодным экономическим обзорам.

Представитель Литвы на встрече заявил, что страна будет напрямую обсуждать этот вопрос лично с представителем МВФ Кристалиной Георгиевой. По его словам, такой шаг фонда сродни оказанию экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда США и Евросоюз пытаются всеми способами изолировать Россию.

По данным агентства, Георгиева в скором времени получит письмо, подписанное представителями нескольких членов ЕС, в котором будет выражена обеспокоенность запуском процесса, ведущего к нормализации отношений с Россией.

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#россия
#евросоюз
#мвф
#экономика
#сотрудничество
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Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет к HIMARS от США
Зеленский: США втрое сократили поставки Киеву ракет к HIMARS
13 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/vadimrysev

США втрое сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что HIMARS очень помогали украинским военным на поле боя. В самом начале поставок этого оружия было в три раза больше, чем есть сейчас.

Зеленский отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов разных калибров, FPV-дронов, систем ПВО и ракет к ним.

Он добавил, что украинские военные вынуждены использовать одну ракету в системах ПВО вместо стандартных двух.

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#всу
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