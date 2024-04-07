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Британия заявила об атаке на судно в Красном море

Британия: В Красном море близ Ходейры атаковано судно
07 апреля 2024, 01:48
Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey заявили, что в Красном море в районе йеменского города Ходейда было атаковано судно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, капитан сообщил, что обнаружил две ракеты рядом с кораблем. Одна из ракет была перехвачена силами коалиции стран, обеспечивающих свободу судоходства, а вторая упала в море рядом с кораблем.

«Судно не получило повреждений, его экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», – уточнили в UKMTO, порекомендовав кораблям в Красном море быть осторожными и сообщать о подозрительных инцидентах.



Ранее сообщалось, что хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море.

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Стал известен победитель второго тура президентских выборов в Словакии
Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии
07 апреля 2024, 01:57

Фото: iStock/bizoo_n

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, победил во втором туре президентских выборов в Словакии, сообщает РИА Новости на основании информации управления статистики после обработки более 96 процентов данных.
Отмечается, что Пеллегрини побеждает во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 54,32 процента голосов. Его соперник, бывший глава Министерства иностранных дел страны Иван Корчок, получил поддержку 45,67 процента избирателей.

Ранее кандидаты в президенты Словакии обсуждали вопрос о членстве Украины в НАТО. В частности, Пеллегрини заявил, что страна не может вступить в альянс. В то же время Корчок признал, что НАТО примет решение по этому вопросу, если Украина выполнит необходимые условия.

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«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
07 апреля 2024, 01:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Отношения с Россией, Ираном, Китаем и КНДР вынуждают страны НАТО вступать в конфронтацию со странами. Об этой необходимости заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, передает BBC News.
«Мы наблюдаем, как авторитарные страны – Китай, Россия, Северная Корея и Иран – все теснее сотрудничают, и это все более практическое сотрудничество», – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь заявил, что союзникам НАТО и западным партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таким как Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и Австралия, важно укреплять свое сотрудничество. Такие действия необходимы, чтобы «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств».

По его словам, Североатлантический альянс фиксирует, как Китай помогает военной экономике России, поставляя ключевые компоненты для обеспечения военных нужд Москвы, и внимательно следит за тем, как она «продает свое будущее Пекину». Также генеральный секретарь НАТО резюмировал, что Россия передает свою военную технику и боеприпасы Ирану и Северной Корее в обмен на информацию и военные технологии.

Ранее сообщалось об анонсе визита Блинкена в Китай в ближайшие недели.

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От Рады требуется принять законопроект о мобилизации как можно скорее – Зеленский
Зеленский: Рада должна в ближайшее время принять законопроект о мобилизации
07 апреля 2024, 01:07

От депутатов Верховной Рады Украины требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По словам политика, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.

«Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни за соответствующий закон, это очень важно», – добавил он.

Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило западные страны скептически отнестись к необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен в Раде на ближайшей сессии.

Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет.

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Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО, заявили в США
AC: Блинкен обманул Кулебу словами о вступлении Украины в НАТО
07 апреля 2024, 00:27

Фото: iStock/Michele Ursi

На Западе хорошо известно, что секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО, солгал, сообщил обозревать американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
Автор напомнил, что во вторник, 2 апреля, на полях саммита Альянса в Брюсселе Блинкен вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил журналистам, что Украина станет членом НАТО. Майтра назвал высказывания Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», – отметил журналист.

Майтра добавил, что комментарии Блинкена были циничным размахиванием перед странами постсоветского пространства «пряником» о НАТО, который ставит под сомнение возможность их существования.

«Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств», – заключил он.

4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. В то же время министр иностранных дел дал понять, что НАТО не собирается вступать в конфликт в качестве полноправного участника.

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«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ
Украинский майор Лапин: Более половины личного состава ВСУ не оснащена
06 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, что более половины украинских военных, находящихся на передовой, не укомплектованы, заявил Лапин в эфире программы «5 канала».
Лапин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины плохо оснащены, а более половины личного состава не укомплектованы.

«Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», – отметил он.

По мнению майора, нынешнюю ситуацию не исправит готовящийся закон о мобилизации. Он считает, что это будет губительно, так как на принятие и реализацию законопроекта уйдет много времени.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине намерен внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных.

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#украина
#всу
#владимир зеленский
#армия
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На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных
Страна.ua: Киев планирует внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных
06 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/:undefined undefined

Киев планирует внести в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте 18-60 лет, пишет местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале после анализа текста указа президента Владимира Зеленского.
Закон об электронном реестре военнообязанных, подписанный президентом Зеленским, предусматривает, что власти обязаны подавать в реестр информацию обо всех гражданах Украины в возрасте 18-60 лет, независимо от пола. Журналисты допустили, что регистрировать будут и женщин.

«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», – подчеркнули они.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о потенциальной отправке французских войск на Украину.

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#украина
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Таджикистан опроверг заявления о вербовке Украиной наёмников в Душанбе
06 апреля 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

В министерстве иностранных дел Таджикистана назвали не соответствующими действительности и безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России.
Во внешнеполитическом ведомстве республики заверили, что МИД Таджикистана принимает все меры для того, чтобы не допустить аккредитованными в стране дипломатами каких-либо действий, не совместимых с их статусом и нарушающих международный дипломатический протокол.

Ранее о вербовке украинским посольством в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади указал, что слова российского должностного лица не соответствуют действительности. Он также рекомендовал воздерживаться от обнародования непроверенных сведений.

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#посольство
#наемники
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Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ
06 апреля 2024, 15:40

Фото: istockphoto/WD Stuart

В китайском Гуанчжоу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проводит серию консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров глава американского Минфина заявила, что если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, КНР грозят «серьезные последствия».
Она подчеркнула, что компании из любых стран, в том числе из Китая, не должны оказывать материальную поддержку России в её войне против Украины, что подразумевает также поддержку российской оборонно-промышленной базы, передаёт информационное агентство AFP.

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в области торгово-экономических отношений. Также США со стороны Пекина был дан «доскональный ответ» по вопросам, связанным с использованием китайских национальных производственных мощностей.

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Китай выразил озабоченность США в связи с увеличением рестрикций
06 апреля 2024, 13:23

Фото: istockphoto/ffikretow

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провёл в Гуанчжоу ряд консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров китайская сторона выразила озабоченность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в торгово-экономических отношениях.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Хэ Лифэн подчеркнул, что китайское руководство не могут не беспокоить ограничительные меры Соединённых Штатов в отношении КНР. Сообщается, что Пекин также дал Вашингтону «доскональный ответ» по вопросам, относящимся к использованию национальных производственных мощностей.

Стороны провели многосторонний обмен мнениями в соответствие с договорённостями, достигнутыми на уровне лидеров двух государств. Также Хэ Лифэн и Йеллен обсудили макроэкономическую ситуацию в мире и проблемы торгово-экономических отношений Китая и США.

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