Британия заявила об атаке на судно в Красном море

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Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey заявили, что в Красном море в районе йеменского города Ходейда было атаковано судно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, капитан сообщил, что обнаружил две ракеты рядом с кораблем. Одна из ракет была перехвачена силами коалиции стран, обеспечивающих свободу судоходства, а вторая упала в море рядом с кораблем.
Ранее сообщалось, что хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море.
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«Судно не получило повреждений, его экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», – уточнили в UKMTO, порекомендовав кораблям в Красном море быть осторожными и сообщать о подозрительных инцидентах.
Ранее сообщалось, что хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море.
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Александр Климов