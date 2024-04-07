«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса

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Отношения с Россией, Ираном, Китаем и КНДР вынуждают страны НАТО вступать в конфронтацию со странами. Об этой необходимости заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, передает BBC News.
«Мы наблюдаем, как авторитарные страны – Китай, Россия, Северная Корея и Иран – все теснее сотрудничают, и это все более практическое сотрудничество», – сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь заявил, что союзникам НАТО и западным партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таким как Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и Австралия, важно укреплять свое сотрудничество. Такие действия необходимы, чтобы «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств».
По его словам, Североатлантический альянс фиксирует, как Китай помогает военной экономике России, поставляя ключевые компоненты для обеспечения военных нужд Москвы, и внимательно следит за тем, как она «продает свое будущее Пекину». Также генеральный секретарь НАТО резюмировал, что Россия передает свою военную технику и боеприпасы Ирану и Северной Корее в обмен на информацию и военные технологии.
Ранее сообщалось об анонсе визита Блинкена в Китай в ближайшие недели.
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Александр Климов