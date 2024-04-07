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Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска

Более 15 тел украинских военных эвакуировали из-под Артемовска в ДНР
07 апреля 2024, 01:28
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений обнаружили на окраине города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) тела более 15 украинских военнослужащих, передает РИА Новости.
По данным источников, тела военнослужащих были найдены вблизи одного из бывших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По предварительным данным, солдаты находились там с лета 2022 года.

«Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», – отметил один из членов группы.



Тела военнослужащих были эвакуированы для проведения необходимой экспертизы.

Российские войска взяли Артемовск под полный контроль 20 мая 2023 года. Бои продолжались 224 дня.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Госдуме прокомментировали информацию о французских солдатах на Украине
Депутат Госдумы Белик: Французские войска на Украине будут для ВС РФ вне закона
06 апреля 2024, 23:50

Фото: iStock/breakermaximus

Французские военнослужащие получат на Украине статус иностранных наемников и будут объявлены вне закона для Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.
По словам Белика, президент Украины Владимир Зеленский остро осознает нехватку войск в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Белик называет загадкой года, сколько французов уедет на Украину и уедет ли. По его мнению, все может ограничиться словами.

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», – высказался он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 1,5 тысячи французских военнослужащих могут находиться в резерве для отправки в Украину в апреле.

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#мария захарова
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В Одессе прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Одессе прозвучали взрывы
06 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/maki_shmaki

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал «Страна.ua», освещающий события на Украине.
Местные издания опубликовали видео взрыва. Вероятно, зафиксировано попадание баллистической ракеты. Место взрыва не уточняется.

Издание отмечает, что после взрыва в Одессе начался пожар и был виден столб дыма. Другие последствия пока неизвестны.

Издание «Общественность» также сообщило о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Киева.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформаций Украины, в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога, в настоящее время следуют отбои.

Ранее, 5 апреля, взрывы прогремели в Одесской области.

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#воздушная тревога
#украина
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Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
06 апреля 2024, 21:46

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку предложению французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск или инструкторов на территорию Украины, пишет «Страна.ua».
Зеленский считает, что украинские бойцы быстрее бы проходили обучение, если бы западные военные находились на территории Украины. Он также подчеркнул важность того, чтобы бойцы получали боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

Кроме того, Зеленский выразил поддержку инициативы по строительству ремонтных хабов для западной техники на Украине в различных регионах, включая подземные.

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#рф
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Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский заявил, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления
06 апреля 2024, 21:32

В ходе украинского новостного телемарафона президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет снарядов для проведения контрнаступлений.
«У нас нет достаточного количества снарядов для контрнаступательных операций. Однако у нас есть несколько инициатив, направленных на защиту нашего государства, которые уже приняты к реализации», — отметил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона.
Он подчеркнул, что дефицит артиллерийских снарядов Вооруженных Сил Украины пытаются компенсировать с помощью дронов, но признал, что они не могут полностью заменить снаряды.

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#пво
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Сальдо рассказал о расстреле военнослужащими ВСУ своих сослуживцев
06 апреля 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российский разведывательный беспилотник заснял момент расстрела украинскими военнослужащими своих сослуживцев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что российски дрон заснял видео, на котором двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли своих «побратимов», затем положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули её от берега, а потом спокойно ушли.

Российские силовики видят два объяснения происшедшему. Либо старослужащие из числа «идейных» нацистов расстреляли сослуживцев за отказ отправляться на левый берег на встречу смерти, что приравнивается в ВСУ к дезертирству. Или же наоборот, украинские военные, не желающие идти в самоубийственный десант, убили товарищей, отправлявших их на левый берег.

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#тела
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Раскрыто новое супероружие российской армии
MWM: авиабомбы ОДАБ-500 укрепили огневое превосходство РФ над ВСУ
06 апреля 2024, 19:30

Фото: iStock/bpawesome

Российская армия усилила своё огневое превосходство над Вооруженными силами Украины, благодаря авиабомбам ОДАБ-500. Об этом 6 апреля написало издание Military Watch Magazine.
Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, показывают, как истребители Су-34 сбрасывают фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками по укрепрайонам ВСУ.

По мнению журнала, это дополнительно увеличивает огневую мощь российских войск, дополняя уже значительное артиллерийское преимущество.

Термобарические боеприпасы также применяются в других системах, включая тяжёлые огнемётные установки, для уничтожения живой силы противника на укрепленных позициях.

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#истребители
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Гладков: Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района
06 апреля 2024, 19:02

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Артиллеристы ВСУ обстреляли село Тишанка в Волконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждения получил один частный дом. В здании выбиты окна и осколками посечён фасад. Среди жителей населённого пункта никто не пострадал, добавил он. Также взрывами повреждены газопровод и линии электропередачи. Как уточнил руководитель областной администрации, на месте уже работают аварийные бригады, устраняя повреждения.

За сегодняшний день это уже третья атака Белгородской области со стороны ВСУ. Сначала был нанесён удар по областному центру. В результате там были повреждены 12 жилых домов и поликлиника. Затем село Муром атаковали два украинских ударных беспилотника. Среди местных жителей никто не пострадал, однако в результате сброса взрывного устройства было повреждено одно частное домовладение — у дома загорелась кровля.

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На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ
Омбудсмен Лубинец: новобранцы ВСУ погибают из-за отсутствия подготовки
06 апреля 2024, 19:01

Фото: istockphoto/Three Spots

Киев отправляет людей на фронт без должного обучения, что ведет к их гибели. С таким признанием выступил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Суспильным новостям».
Он отметил, что некоторые ребята были мобилизованы и уже через несколько дней оказались на передовой линии, где погибли.

Лубинец задал вопрос, не было ли наказания для тех, кто допустил такие ситуации.

По его мнению, главнокомандующий Александр Сырский должен обеспечить как минимум трехмесячную подготовку перед отправкой на фронт. Он также выступил за привлечение к ответственности виновных лиц в уже известных случаях.

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В Европе забили тревогу из-за возмездия России
Figaro: Европа пострадает от конфискации активов России, но США это не волнует
06 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/artJazz

Конфискация российских активов негативно отразится на Европейском Союзе, однако это не вызывает беспокойства у США. С таким заявлением выступил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.
Он отметил, что если для Соединенных Штатов эта проблема не является приоритетной, то для ЕС она представляет собой серьезную угрозу и может нанести ущерб его интересам.

По мнению аналитика, ответные меры Москвы в первую очередь затронут европейские страны. Он подчеркнул, что ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что значительно превышает сумму, хранимую в США.

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