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Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений обнаружили на окраине города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) тела более 15 украинских военнослужащих, передает РИА Новости.
По данным источников, тела военнослужащих были найдены вблизи одного из бывших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По предварительным данным, солдаты находились там с лета 2022 года.
Тела военнослужащих были эвакуированы для проведения необходимой экспертизы.
Российские войска взяли Артемовск под полный контроль 20 мая 2023 года. Бои продолжались 224 дня.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», – отметил один из членов группы.
Тела военнослужащих были эвакуированы для проведения необходимой экспертизы.
Российские войска взяли Артемовск под полный контроль 20 мая 2023 года. Бои продолжались 224 дня.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов