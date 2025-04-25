Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Британская ЧВК G4S превратилась в квазигосударство с армией и тюрьмами

Британская ЧВК G4S превратилась в квазигосударство с армией и тюрьмами

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британо-американская ЧВК Group 4 Securitas стала настоящим квазигосударством, обладающим собственными вооружёнными силами и тюрьмами.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.

По данным RT, под G4S оказался не только Зеленский и стратегические объекты Украины. На сегодняшний день в ведении ЧВК находятся американские посольства по всему миру, а также аэропорты, госучреждения, стратегические и военные объекты Вашингтона и Лондона. Кроме того, члены G4S охраняют некоторые участки госграницы США.

Также известно, что ЧВК имеет свои тюрьмы, где практикуются пытки и убийства. Прибыль G4S получают от контрактов с транснациональными компаниями и госзаказов Великобритании и США. Отмечается, что только за охрану посольств США компания получила более 100 млн долларов за последние три года.

Тем временем G4S продолжает расширять число охраняемых дипмиссий.

Читайте также:

«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ
#сша
#военные
#европа
#аэропорты
#вагнер
#зеленский
#чвк
#рф
Стало известно, насколько россияне доверяют Путину
ФОМ: 8 из 10 россиян доверяют Путину, 81% одобрил его работу
25 апреля 2025, 12:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россияне скорее хорошо оценивают работу главы государства Владимира Путина (81%). По данным опроса ФОМ, 80% доверяют президенту. Большинство респондентов уверены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, а еще семь процентов считают иначе. Десять процентов не доверяют российскому лидеру.
Больше половины респондентов (56%) уверены в скорее хорошей работе правительства России, а 23% придерживаются противоположного мнения. Работу премьер-министра Михаила Мишустина позитивно оценили 57% респондентов, а десять процентов считают иначе.

По данным опроса, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 46% проголосовали бы за «Единую Россию», девять процентов за ЛДПР и КПРФ, за «Новых людей» голоса отдали бы три процента, а четыре процента проголосовали бы за «Справедливую Россию».

Читайте также:

Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны с Индией

Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены
#мир
#россия
#владимир путин
#новости
#вциом
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны с Индией
МО Пакистана предупредило об угрозе ядерной войны с Индией
25 апреля 2025, 12:12

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Минобороны Пакистана предупредило о риске напряжения на фоне политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны. Об этом сообщили журналисты Sky News.
«Да, я так думаю. Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство... Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на вопрос о том, стоит ли миру переживать о развитии конфликта.

Глава пакистанского оборонного ведомства добавил, что его страна ответит на любую индийскую атаку. Асиф предупредил: если ситуация будет развиваться негативно, это может стать причиной полномасштабной войны. Министр надеется на дипломатическое урегулирование.

Перед этим индийские власти решили приостановить выдачу виз пакистанцам на фоне террористических атак в Джамму и Кашмире. Визы аннулируют с 27 апреля. Комитет нацбезопасности Пакистана в ответ заявил, что торговля с Индией будет приостановлена, а воздушное пространство для ее авиакомпаний закроют.

Читайте также:

Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа

В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»

Востоковед раскрыл цели стратегического договора между Россией и Ираном
#мир
#индия
#ядерное оружие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
25 апреля 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Dushlik

Борт из США прилетел в РФ на фоне сообщений о планах американского спецпосланника Стивена Уиткоффа нанести визит на этой неделе. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из штата Флорида и пересек российскую границу примерно в 09:40 по Москве. Позже РИА Новости проинформировали, что частное судно приземлилось в авиагавани «Внуково-2», затем автоколонна в сопровождении полицейских двинулась в сторону столицы.

По сообщению помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, визит Уиткоффа ожидается на этой неделе. По информации Axios, переговоры главы государства со спецпосланником могут пройти уже в пятницу.

Читайте также:

Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ

Госсекретарь США опроверг публикацию о возможности снятия санкций с «Северного потока — 2»

Захарова раскритиковала слова главы МИД Польши о территориях России
#мир
#россия
#сша
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили новые ограничения для курьеров
В ГД предложили запретить курьерам использовать транспорт быстрее десяти км/ч
25 апреля 2025, 08:36

Фото: iStock/David_Bokuchava

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» инициировали обсуждение новых ограничений для курьеров, которые могут существенно изменить правила их работы. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что фракция направила запрос в Министерство транспорта РФ с предложением запретить использование курьерами любого транспорта, скорость которого превышает 10 км/ч.
Кроме того, депутаты предлагают полностью запретить движение курьеров по оживленным улицам и паркам. Нечаев отметил, что такие меры стали необходимыми в свете поступающих жалоб от граждан на опасное поведение курьеров, передвигающихся на высокой скорости по тротуарам и в общественных местах.

«Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час, игнорируя пешеходов, мам с колясками и детей. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», — подчеркнул Нечаев.

Он добавил, что подобные ситуации требуют немедленного вмешательства, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Читайте также:

В Подмосковье за пять лет обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной

В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы

Депутат Толмачёв заявил, чтобы Лорак не возвращалась в Россию с украинским паспортом
#движение
#депутаты
#нарушение
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ
Военэксперт Дандыкин: Европе придётся решить две проблемы для войны с РФ
24 апреля 2025, 12:18

Фото: iStock/ffikretow

Европе придётся провести информационную работу с населением, чтобы подготовить к возможному военному конфликту с РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что к 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией.

«Европе нужно провести информационную работу и иные действия, чтобы заинтересовать людей надеть каски и нацелить их на Восток. Это очень серьёзный вопрос для всех европейцев. И для Франции, и для Великобритании, у которой армия вообще в разобранном состоянии», — пояснил Дандыкин в беседе с RT.

Он отметил, что европейским странам также необходимо поднимать свой ВПК, однако Европа давно этим не занимается и теперь решила, «что им на всё нужна пятилетка».

Тем временем argumenti.ru со ссылкой на The Times пишут, что стремление руководителя правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину миротворческие силы в рамках «коалиции желающих» начало ослабевать.

Читайте также:

США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским

Востоковед раскрыл цели стратегического договора между Россией и Ираном

Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
#сша
#сергей шойгу
#армия
#европа
#крым
#интервью
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате