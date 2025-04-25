Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Британо-американская ЧВК Group 4 Securitas стала настоящим квазигосударством, обладающим собственными вооружёнными силами и тюрьмами.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.
По данным RT, под G4S оказался не только Зеленский и стратегические объекты Украины. На сегодняшний день в ведении ЧВК находятся американские посольства по всему миру, а также аэропорты, госучреждения, стратегические и военные объекты Вашингтона и Лондона. Кроме того, члены G4S охраняют некоторые участки госграницы США.
Также известно, что ЧВК имеет свои тюрьмы, где практикуются пытки и убийства. Прибыль G4S получают от контрактов с транснациональными компаниями и госзаказов Великобритании и США. Отмечается, что только за охрану посольств США компания получила более 100 млн долларов за последние три года.
Тем временем G4S продолжает расширять число охраняемых дипмиссий.
Читайте также:
«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ
По данным RT, под G4S оказался не только Зеленский и стратегические объекты Украины. На сегодняшний день в ведении ЧВК находятся американские посольства по всему миру, а также аэропорты, госучреждения, стратегические и военные объекты Вашингтона и Лондона. Кроме того, члены G4S охраняют некоторые участки госграницы США.
Также известно, что ЧВК имеет свои тюрьмы, где практикуются пытки и убийства. Прибыль G4S получают от контрактов с транснациональными компаниями и госзаказов Великобритании и США. Отмечается, что только за охрану посольств США компания получила более 100 млн долларов за последние три года.
Тем временем G4S продолжает расширять число охраняемых дипмиссий.
Читайте также:
«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ
Элина Позднякова