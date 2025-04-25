Британская ЧВК G4S превратилась в квазигосударство с армией и тюрьмами

Россияне скорее хорошо оценивают работу главы государства Владимира Путина (81%). По данным опроса ФОМ, 80% доверяют президенту. Большинство респондентов уверены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, а еще семь процентов считают иначе. Десять процентов не доверяют российскому лидеру.