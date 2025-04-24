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Мнение эксперта: Европа не готова к военному конфликту с РФ

Военэксперт Дандыкин: Европе придётся решить две проблемы для войны с РФ
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Европе придётся провести информационную работу с населением, чтобы подготовить к возможному военному конфликту с РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что к 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией.

«Европе нужно провести информационную работу и иные действия, чтобы заинтересовать людей надеть каски и нацелить их на Восток. Это очень серьёзный вопрос для всех европейцев. И для Франции, и для Великобритании, у которой армия вообще в разобранном состоянии», — пояснил Дандыкин в беседе с RT.

Он отметил, что европейским странам также необходимо поднимать свой ВПК, однако Европа давно этим не занимается и теперь решила, «что им на всё нужна пятилетка».

Тем временем argumenti.ru со ссылкой на The Times пишут, что стремление руководителя правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину миротворческие силы в рамках «коалиции желающих» начало ослабевать.

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Госсекретарь США опроверг публикацию о возможности снятия санкций с «Северного потока — 2»
Рубио: в США не велось обсуждения по снятию санкций с «Северного потока — 2»
24 апреля 2025, 07:10

Фото: iStock/donfiore

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможном снятии санкций с «Северного потока 2», о чем ранее писала газета Politico, сообщает ТАСС. Он назвал информацию ложной и обвинил издание в журналистской халатности. Никаких переговоров по этому вопросу не ведется.
«Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, то они полностью отзовут этот вымысел», — заявил Рубио на своей странице в соцсети X.
Politico ранее утверждала, что в Белом доме обсуждают отмену санкций на газопровод и другие российские активы в Европе в рамках сделки по Украине, ссылаясь на неназванные источники. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по данным издания, выступает за снятие санкций, тогда как Рубио и министр внутренних дел Дуг Бергам против.

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В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»
Politico: в США обсуждают возможное снятие санкций с «Северного потока — 2»
24 апреля 2025, 04:50

Фото: iStock/DesignRage

Администрация США рассматривает возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», что стало бы резким изменением внешнеполитического курса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Согласно изданию, ключевым сторонником смягчения позиции выступает спецпосланник президента Стивен Уиткофф, тогда как госсекретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Дуглас Бергам выступают против. Решение может затронуть и другие российские активы в Европе.

В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что тема газопровода обсуждается в диалоге с Вашингтоном.

Напомним, санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода, были введены при Дональде Трампе в 2017–2021 годах.

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Захарова раскритиковала слова главы МИД Польши о территориях России
Захарова сравнила слова главы МИД Польши о территориях РФ с абсурдными тезисами
24 апреля 2025, 04:35

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о российских территориях, назвав их абсурдными. Об этом она заявила в интервью телеканалу ТВЦ.
Захарова отметила, что высказывания польского министра о необходимости России «беспокоиться об удержании Владивостока» лишены логики и напоминают внутренний диалог, где оппонент вымышлен. Она также подчеркнула, что Сикорскому как представителю страны НАТО стоило бы сосредоточиться на актуальных проблемах альянса. Среди них — споры о статусе Гренландии, нарушения прав человека в Прибалтике и экономический кризис в Германии.

«Без польского МИДа в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», — с иронией указала Захарова.
23 апреля сообщалось, что США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским. Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.

Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.

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Спецпредставитель Трампа летит в Россию для встречи с Путиным
Спецпредставитель Трампа Уиткофф летит в Россию для встречи с Путиным в пятницу
23 апреля 2025, 20:44

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прямо в эти минуты летит в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предполагается, что уже в эту пятницу он снова встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, как ожидается, будет затронут вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский намеренно срывает сделку по мирному урегулированию. Американский лидер призвал политика либо заключить мир сейчас, либо в ближайшие годы он потеряет всю страну.

Также Трамп отметил, что подстрекательные заявления, к примеру, отказ Зеленского признать Крым российским, затрудняют урегулирование украинского конфликта. В настоящее время, по его словам, ситуация на Украине очень тяжёлая, а у Киева «нет козырей для игры».

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США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским
WP: отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в США
23 апреля 2025, 15:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.

Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует детали переговоров с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, в том числе и вопрос гипотетического признания Штатами Крыма российской территорией. При этом он добавил, что это «возможный момент» в переговорном процессе.

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