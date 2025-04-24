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Европе придётся провести информационную работу с населением, чтобы подготовить к возможному военному конфликту с РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что к 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией.
Он отметил, что европейским странам также необходимо поднимать свой ВПК, однако Европа давно этим не занимается и теперь решила, «что им на всё нужна пятилетка».
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на The Times пишут, что стремление руководителя правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину миротворческие силы в рамках «коалиции желающих» начало ослабевать.
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«Европе нужно провести информационную работу и иные действия, чтобы заинтересовать людей надеть каски и нацелить их на Восток. Это очень серьёзный вопрос для всех европейцев. И для Франции, и для Великобритании, у которой армия вообще в разобранном состоянии», — пояснил Дандыкин в беседе с RT.
Он отметил, что европейским странам также необходимо поднимать свой ВПК, однако Европа давно этим не занимается и теперь решила, «что им на всё нужна пятилетка».
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на The Times пишут, что стремление руководителя правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину миротворческие силы в рамках «коалиции желающих» начало ослабевать.
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Элина Позднякова