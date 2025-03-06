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«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Военэксперт Матвийчук: глава «Вагнера» Пригожин хотел стать президентом России
Евгений Пригожин (фото: РИА Новости)

Евгений Пригожин (фото: РИА Новости)

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был амбициозным человеком и хотел замахнуться на пост президента России. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
«Пригожин был амбициозным человеком, у него были перспективы. Он хотел стать губернатором Ленинградской области. Наверно, он подумывал замахнуться на пост президента России. А если бы он им стал, то у него в руках как раз и была бы ядерная кнопка. Думаю, Лукашенко имел в виду именно это», — выразил мнение эксперт.
По его словам, Пригожин был двойственной личность, которая совмещала в себе как выдающиеся организаторские способности, так и огромные личные амбиции. Именно поэтому, считает Матвийчук, лидера ЧВК «Вагнер» нельзя оценивать мерками заурядных людей.

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«Спасибо тебе, Володя»: Джигурда неожиданно решил отблагодарить Зеленского
Джигурда поблагодарил Зеленского за признание его угрозой безопасности Украины
06 марта 2025, 16:08

Никита Джигурда (РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актер Никита Джигурда обратился со словами благодарности к Владимиру Зеленского, с которым лично знаком и общался до его прихода к власти. В беседе с NEWS.ru он поблагодарил главу киевского режима за то, что был признан угрозой национальной безопасности Украины.
«Спасибо тебе, Володя Зеленский, что Джигурда признан угрозой национальной безопасности нацистской Украины. Потому что я русский поэт и артист. Для меня это такая награда», — заявил Джигурда.
Актер в шутку добавил, что Зеленский является единственным в мире евреем, который смог уничтожить такое количество украинских нацистов и наемников. По его словам, радикально настроенные украинцы нацистских взглядов не дают заключить перемирие с Россией, грозясь убийствами.
«Потому что в украинскую оккультную черную воронку кто стягивается? Жириновский гениально об этом говорил. Безбашенные и агрессивные, которые хотят воевать. Зеленский уничтожает нациков, загоняя их в самое пекло», — добавил Джигурда.
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Раскрыто, к чему приведет отказ США от передачи Киеву разведданных
Политолог Михайлов: отказ США от передачи разведданных сильно ударит по Киеву
06 марта 2025, 15:57

Фото: istockphoto/forplayday

Отказ США от передачи Украине разведданных станет сильным ударом для Киева. Об этом заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. По его словам, такое решение нанесет куда более серьезный ущерб режиму Зеленского, чем просто полная остановка поставок оружия.
«Не имея разведданных, они испытают максимальный урон от нанесения ударов со стороны российских военных», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь политолог Антон Орлов оценил сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера отправиться на следующей неделе в Вашингтон, чтобы сопроводить Владимира Зеленского. В разговоре с RT аналитик отметил, что европейские лидеры бояться, что глава киевского режима может не только усугубить ситуацию, но и ударить вдобавок по американо-европейским отношениям.
«Поэтому одного пускать нельзя. Если предыдущее шоу в Овальном кабинете повторится, а вдруг ещё и с большим накалом — это может негативно повлиять и на отношение Белого дома ко всему европейскому истеблишменту», — рассказал политолог.
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#дома
#политолог
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При ударе «Искандером» по гостинице в Кривом Роге уничтожены 28 французских наёмников
При ударе «Искандером» по наёмникам в Кривом Роге погибли 28 французов
06 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог в Днепропетровском районе Украины с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». В результате были уничтожены 28 французских наёмников.
Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».

«Пока Макрон грозил России, "Искандер" в Кривом Роге уничтожил группу французских военных», — говорится в сообщении.

Факт удара по зданию, в которое накануне заселилась группа иностранных военнослужащих, подтвердил координатор николаевского подполья. Гостиница в результате ракетной атаки была полностью разрушена. По словам подпольщика, на месте взрыва раньше машин скорой помощи оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они брали у подъехавших медиков подписку о неразглашении.

«Эвакуация всех выживших производилась очень быстро», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

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Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев статуса беженцев
06 марта 2025, 14:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
«Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такую меру могут принять уже в апреле текущего года. Так, украинцы, лишенные статуса беженцев, могут быть депортированы из страны по ускоренной программе.

Напомним, администрация Трампа уже приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан Латинской Америки и Украины, которые получили разрешение въехать в США при бывшем президенте страны Джо Байдене.

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Боец ВС РФ анонсировал интересные события в Курской области
Командир «Вагнера» «Констебль»: в Курской области ожидаются интересные события
06 марта 2025, 14:38

Фото: iStock/Zeferli

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» заявил, что в Курской области ожидаются «интересные события». Его слова приводит канал 360.
«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать Суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть Суджанского выступа», — рассказал «Констебль».

Он отметил, что ВСУ уже испытывают проблемы с логистикой и несут большие потери на российской земле. Бойцы ВС РФ начали чаще использовать FPV- дроны ночью. Такие удары наносят более существенный ущерб живой силе и технике противника.

Таким образом, командир «Вагнера» считает, что основной успех армия России будет развивать именно в Курской области, где украинские силы заметно выдохлись.

На других направлениях, по его словам, ВСУ пытаются сдерживать российских бойцов с помощью прибытия подкреплении.

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