«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Евгений Пригожин (фото: РИА Новости)
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был амбициозным человеком и хотел замахнуться на пост президента России. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
«Пригожин был амбициозным человеком, у него были перспективы. Он хотел стать губернатором Ленинградской области. Наверно, он подумывал замахнуться на пост президента России. А если бы он им стал, то у него в руках как раз и была бы ядерная кнопка. Думаю, Лукашенко имел в виду именно это», — выразил мнение эксперт.По его словам, Пригожин был двойственной личность, которая совмещала в себе как выдающиеся организаторские способности, так и огромные личные амбиции. Именно поэтому, считает Матвийчук, лидера ЧВК «Вагнер» нельзя оценивать мерками заурядных людей.
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