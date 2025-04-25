Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа

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Борт из США прилетел в РФ на фоне сообщений о планах американского спецпосланника Стивена Уиткоффа нанести визит на этой неделе. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из штата Флорида и пересек российскую границу примерно в 09:40 по Москве. Позже РИА Новости проинформировали, что частное судно приземлилось в авиагавани «Внуково-2», затем автоколонна в сопровождении полицейских двинулась в сторону столицы.
По сообщению помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, визит Уиткоффа ожидается на этой неделе. По информации Axios, переговоры главы государства со спецпосланником могут пройти уже в пятницу.
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По сообщению помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, визит Уиткоффа ожидается на этой неделе. По информации Axios, переговоры главы государства со спецпосланником могут пройти уже в пятницу.
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Никита Кротов