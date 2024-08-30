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Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области. После этого она выпустила соответствующий материал, в котором рассказала о своей поездке.
Отмечается, что Филп побывала в городе Суджа и в одной из деревень, расположенных поблизости от него. Там журналистка стала свидетельницей того, как украинские военные показывают местным жителям видеоматериалы, с помощью которых пытаются дискредитировать Вооружённые силы РФ. Материал сопровождается фотографиями, сделанными в Курской области репортёром Ианом Уиттакером.
Ранее в Курской области незаконно побывали журналисты британского таблоида The Sun, которые также отчитались о своей поездке в соответствующем материале. Они посетили город Суджу и несколько близлежащих деревень.
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Александр Бойцов