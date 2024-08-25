В Краматорске от обстрела погиб сотрудник агентства Reuters

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В подконтрольном ВСУ Краматорске от обстрела погиб Советник по безопасности журналистов Reuters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в агентстве. При этом он не смог пояснить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.
«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — приводят слова источника.Ранее информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, отмечалось, что один журналист пропал без вести.
Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.
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